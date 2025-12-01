Una mujer fue atacada de madrugada en su casa de Rincón de los Sauces por su expareja, quien entró sin permiso mientras ella dormía, la despertó con un golpe en la frente y la obligó a mantener relaciones sexuales bajo amenazas con un cuchillo, con el que la lesionó.

El ataque ocurrió pasadas las 3 de la mañana del sábado. El hombre había ingresado sin autorización y sin hacer ruido. Tras despertarla y exigirle tener relaciones, la mujer se negó y él sacó un cuchillo para obligarla. Luego del abuso, continuó con las amenazas, intentó impedir que pidiera ayuda y llegó a herirla en el cuello. La Policía lo detuvo en el lugar.

Durante la audiencia realizada ayer por la tarde, la fiscal del caso, Rocío Rivero, le formuló cargos al hombre por violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en concurso real. También intervino la asistente letrada Yesica Barbich.

Cuatro meses de prisión

Rivero solicitó que el acusado quede en prisión preventiva por cuatro meses para resguardar a la víctima y evitar que entorpezca la investigación. La defensa no se opuso, aunque adelantó que pedirá una detención domiciliaria. El juez de garantías Juan Pablo Encina dio por acreditados los cargos y dispuso la medida cautelar requerida.

La víctima recibió asistencia médica y contención tras el ataque. La fiscalía indicó que continuará evaluando medidas de resguardo, mientras avanza la investigación sobre el violento episodio.