El último informe epidemiológico correspondiente a la semana 47, elaborado por el Ministerio de Salud de Santa Fe, confirmó un total de 57 casos de tos convulsa en la provincia. De ese total, el 80,4% se concentra en el departamento Rosario, que sumó 37 casos confirmados.

En detalle, el reporte señala que se registraron 241 notificaciones de posibles casos en toda la provincia, de los cuales 46 fueron confirmados y 11 catalogados como probables. Además de Rosario, otros departamentos afectados incluyen La Capital con tres casos, General López y Constitución con dos cada uno, y Caseros y Castellanos con un caso respectivamente.

Casos de tos convulsa en bebés

Los bebés menores de un año son el grupo etario más afectado, con 20 casos confirmados. Le siguen los niños de entre 10 y 14 años, donde se detectaron 13 casos, tanto confirmados como probables. En adultos, la cifra es menor, con solo ocho casos registrados.

El informe también reporta un fallecimiento de un bebé en Villa Gobernador Gálvez que padecía tos convulsa, además de una infección invasiva por Haemophilus influenzae y meningitis por Streptococcus pneumoniae. Según el Ministerio de Salud, el niño no había alcanzado la edad para recibir la vacuna contra la pertussis y su madre no fue inmunizada durante el embarazo.

La tos convulsa, o coqueluche, es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por ataques intensos de tos que pueden durar semanas y afecta especialmente a niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos. Es especialmente grave en recién nacidos y lactantes.

La transmisión ocurre de persona a persona mediante gotitas expulsadas al toser o estornudar. Los síntomas iniciales aparecen entre 7 y 10 días después de la infección e incluyen fiebre, secreción nasal y tos, que puede evolucionar hacia una tos seca seguida de episodios convulsivos.

Tos convulsa: 57 casos, 80% en Rosario

Entre las complicaciones más frecuentes está la neumonía, pero también pueden presentarse convulsiones y daño cerebral. Sin tratamiento, la persona contagia hasta unas tres semanas después de que comienza la tos, y los ataques pueden persistir entre cuatro y ocho semanas.

El Ministerio de Salud recuerda que la tos convulsa es una enfermedad de notificación obligatoria y que ante cualquier sospecha debe completarse una ficha epidemiológica para su seguimiento y control.