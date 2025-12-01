Lo que comenzó como una breve misión académica terminó convirtiéndose en una estadía inesperadamente extensa para dos docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River. Daniel Bertagno y Ricardo Rivas llevan casi 20 días en la Base Marambio, sin fecha confirmada de retorno, luego de que una serie de complicaciones meteorológicas y logísticas obligaran a suspender los vuelos hacia el continente blanco.

Los profesores habían partido el 15 de noviembre hacia la Antártida para participar de actividades educativas previstas para apenas 36 horas. El objetivo era cerrar el año académico junto a estudiantes que residen allí, presentar un libro y dictar una clase en vivo desde la base, una dinámica inversa a la habitual que se realiza desde Buenos Aires.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas, siempre determinantes en la región, frustraron el plan original. A esto se sumó un desperfecto en el Hércules que debía buscar a la delegación, lo que extendió aún más la espera.

“En la Antártida todo depende del clima y de la logística y estos días lo vivimos de primera mano”, relataron a radio LT3 de Rosario. Aun así, se muestran tranquilos y aprovechan la experiencia para observar la rutina cotidiana en una base militar donde conviven unas 70 personas. Gracias al sistema Starlink y a una antena 4G, aseguran que la conectividad es “muy buena”, lo que les permite mantenerse comunicados con el exterior.

Sobre la fecha de regreso, por ahora solo manejan una posibilidad: el 8 de diciembre, Día de la Virgen, aparece como la próxima ventana tentativa para que un vuelo pueda aterrizar en Marambio. “Estamos a la espera. Mientras tanto, aprendemos y vivimos una experiencia única, aunque no era la idea quedarse tanto”, resumieron.