La noche de los Martín Fierro dejó más que glamour y celebridades. Afuera de la gala, mientras esperaba a su esposa Eliana Guercio, Sergio “Chiquito” Romero fue interceptado por un fanático de Boca que lo apuró con una pregunta filosa: “¿Cuándo volvés?”.

Con una sonrisa irónica, el arquero respondió: “Nunca me fui”. La réplica del hincha no tardó en llegar: “Sí, pero… ¿cuándo volvés al arco de Boca?”. Allí Romero, sin esquivar la tensión, reforzó su postura: “Obvio que extraño el arco”.

El breve intercambio, captado por los presentes, hizo ruido en el mundo Boca, donde Romero está relegado y no suma minutos desde noviembre de 2024. Pese a su jerarquía, Russo lo mantiene fuera de la pelea, incluso por detrás de Brey y García.

El “Nunca me fui” de Chiquito reabrió las especulaciones sobre su futuro inmediato. Su contrato vence a fin de año y, aunque hoy está más cerca de la salida que de una nueva chance, la frase del arquero quedó flotando entre la nostalgia de los hinchas y la incertidumbre de lo que vendrá.