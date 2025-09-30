En un partido con mucho en juego de las dos partes, Racing y River Plate se miden por los cuartos de final de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito buscando un lugar en las semis, donde espera Independiente Rivadavia. Con la crisis del Millonario contrastada con el buen momento de la Academia, más el reencuentro de Maximiliano Salas con su ex club, el cotejo tendrá de por sí muchos condimentos. El encuentro comenzará desde las 18 y será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Más allá de los disonantes presentes de ambos, uno de los grandes focos del duelo estará en Salas. El delantero, traído por Gustavo Costas a Racing, decidió no firmar su renovación e irse a River por 9 millones de dólares en este último mercado, lo que le costó una enorme reprobación de los hinchas, que se lo cruzarán por primera vez desde su salida. Si bien en el seno racinguista es cosa del pasado, se espera que el público le haga sentir al delantero el rigor.

Salas, uno de los grandes protagonistas del Racing-River.

Por otro lado, Marcelo Gallardo llega urgido de cambiar el rumbo del Millonario tras cuatro derrotas seguidas, y no le queda más remedio que meter mano en la formación que viene de perder con Deportivo Riestra en el Monumental. Con la duda de Enzo Pérez, recuperándose todavía del corte en la rodilla que padeció ante Palmeiras y le demandó siete puntos de sutura, además de esperar por su presencia retornarían Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero en el fondo por Fabricio Bustos y Paulo Díaz.

De lado académico, Costas tiene casi definida la formación de Racing, ya que esperará hasta lo último por la recuperación de Santiago Solari, quien no jugó el clásico ante Independiente luego de haber jugado la revancha de Copa Libertadores ante Vélez aún sin recuperarse plenamente de un desgarro. La gran novedad será la reaparición de Marcos Rojo, quien no puede jugar el Torneo Clausura pero sí la Copa Argentina, en lugar de Nazareno Colombo.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez o Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.