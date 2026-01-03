Alcaraz y Sinner pierden millones por sanciones de la ATP

Los líderes del ranking masculino de tenis, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes se repartieron de forma igualitaria los cuatro Grand Slams de la temporada, fueron castigados por la Asociación de Tenis Profesionales (ATP) y ambos perderán millones de dólares por descuentos en el Bonus Pool.

Alcaraz terminó la campaña con ocho títulos, y con 4420 puntos acumulados en el Bonus Pool, incentivo económico que otorga la ATP por fuera del dinero que reparten los torneos, con el objetivo de fomentar la participación de las principales figuras. Por ende, el murciano generó una ganancia de 4.8 millones de dólares.

No obstante, la entidad le descontó el 50% -su bolsa quedó en 2.4 millones- por haber faltado a los Masters 1000 de Toronto (Canadá) y Shanghai (China), que son obligatorios para los 30 mejores del planeta.

Por otra parte, Sinner recibió un castigo más duro. Si bien juntó 3850 unidades y quedó segundo en la clasificación, no obtendrá nada de dinero ya que se perdió los Masters de Indian Wells, Miami y Madrid por su doping positivo y decidió no ir a Toronto para descansar (cada torneo perdido simboliza una pérdida del 25% de la ganancia).

Los demás beneficiados por el Bonus Pool son: Lorenzo Musetti, Jack Draper, Alexander Zverev, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev.