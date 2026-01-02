La Regata del río Negro se prepara para vivir una edición histórica, la número 50 de su rico historial que volverá a unir a la provincia anfitriona con Neuquén, tierra de grandes candidatos a la victoria en la maratón que concluirá una semana más tarde en la lejana Viedma.

El paisaje del paseo de la Costa en la capital neuquina se ve sacudido por estos días con las prácticas de las duplas que desafiarán al agua. Atravesando el Alto Valle hacia la capital rionegrina que prepara una verdadera fiesta para la llegada, incluso con la participación de “La Konga” para musicalizar el momento.

Hay un grupo elite que se prepara a consciencia para intentar ganar la que es considerada una de las mejores pruebas del mundo en la especialidad y en esa nómina están los hermanos Balboa, Franco y Dardo, que se propusieron volver para una Regata inolvidable e integrarán el cuadro de los botes K2 Senior.

Junto a ellos se entrenan los jóvenes Cristian Esparza y Benjamín Sandoval que con los colores del Bigüá intentarán marcar el ritmo entre los K2 Junior. “Es la primera vez que vamos a formar dupla con el Chino (por Sandoval). Venimos entrenando duro, sumando kilómetros en doble turno”, explicó Esparza, quien viene de participar en el Mundial de Maratón en Hungría, donde fue octavo.

El Chino Sandoval no anduvo con vueltas: "Vamos a ir a ganar la Regata".

Sandoval, por su parte, recién concluyó su participación en el selectivo de velocidad argentino y no anduvo con vueltas. “Nuestras expectativas son salir a ganar la Regata. Ir al frente y poder sacar un bote de punta en nuestra categoría”, aseguró.

Cristian Esparza, uno de los integrantes del bote neuquino que va por todo entre los Juniors.

La voz de la experiencia

Los Balboa recibieron a la dupla juvenil en los primeros días de diciembre, cuando comenzaron a tirar juntos para prepararse con todo de cara a esta competencia de 415 kilómetros en total. “Se han sumado a los entrenamientos muy bien, realmente vemos que hay futuro, tenemos futuro en Neuquén, contento que se sumen estos chicos”, dijo Dardo.

A su lado, Darío fue claro en un concepto clave dentro del río: “Nos vamos sintiendo más cómodos como equipo”. No habrá que descartar que en los kilómetros iniciales hayan algunas estrategias conjuntas para comenzar a marcar diferencias en una batalla que se presenta apasionante desde la señal de largada.

Esta vez, el punto de inicio estará fijado en el balneario neuquino de Plottier y la primera etapa del jueves concluirá en la Isla Jordán de Cipolletti.

Desde allí, luego irán hasta General Roca en el segundo día, y el tercero unirá a esta última con Villa Regina. El domingo 11 de enero será la primera jornada de descanso. Reanudarán el lunes 12 con el tramo Chelforó-Chimpay, Bacatoma-Choele Choel será el plan del martes 13, Estancia Ferrari-General Conesa los esperará para el miércoles 14 y el jueves 15 recuperarán el aliento para los últimos kilómetros.

Las últimas tres, desde el viernes 16 al domingo 18 incluirán Conesa-Estancia, Balsa de Guardia Mitre-La Cantera y La Cantera-Viedma para recibir la bandera a cuadros.