A esta altura, en el comienzo del 2026, salvo Argentina y España que antes deberán disputar la Finalissima en el Estadio Icónico de Lusail y quienes participan de la Copa Africana de Naciones, los seleccionados que clasificaron a la Copa del Mundo están enfocados en su preparación para los primeros tres partidos que afrontarán por la Fase de Grupos de Estados Unidos, México y Cánada 2026.

De hecho, la FIFA activó para marzo un certamen que busca servir de ensayo para los equipos nacionales que se presentarán en Norteamérica a mitad de año, en el cual también podrán participar algunos de los que no lograron anotarse, tal es el caso de Chile que se ausentará a la cita global por tercera vez consecutiva (tampoco estuvieron en Rusia 2018 y Qatar 2022).

Incluso, la Roja, que ya puso foco en la Copa Mundial del 2030, confirmó a uno de sus contrincantes en lo que la entidad que regula el fútbol denominó como ”FIFA Series”. Se trata de Cabo Verde, seleccionado que integrará uno de los grupos más ajustados de la Copa del Mundo junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Además, el otro rival sería Nueva Zelanda (en donde Chile jugaría sus dos encuentros de la fecha FIFA de marzo), que en su caso se prepara para medirse a Irán, Egipto y Bélgica, en los cruces correspondientes al Grupo G, en lo que será su tercera participación en la Copa del Mundo (anteriormente dijo presente en España 1982 y Sudáfrica 2010).

Chile espera las especificaciones de FIFA y Conmebol para las Eliminatorias del Mundial 2030

Argentina, Uruguay y Paraguay fueron confirmados por la FIFA para ser tres de las seis sedes de la Copa del Mundo 2030. Las otras tres son España y Portugal de la UEFA y Marruecos de la CAF. Con lo cual, por primera vez en la historia, el certamen contará con 6 países anfitriones y se desarrollará en tres continentes diferentes: América, Europa y África.

Con este panorama, Conmebol negocia para mantener sus 6 cupos y medio, independientemente de los tres que le serán otorgados automáticamente a las selecciones cuyos territorios albergarán partidos del campeonato. Es decir, los otros 7 combinados pelearán por 6 plazas directas y por una que irá al Torneo Clasificatorio Intercontinental.

Asimismo, el organismo que preside Alejandro Domínguez ya presentó ante Gianni Infantino y compañía su proyecto de ampliar la cantidad de participantes del Mundial de 48 a 64, por lo que de esta manera se respaldaría aún más la intención de que Sudamérica pueda llegar a tener a todos sus integrantes en la próxima cita mundialista.