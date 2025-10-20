Piden precaución por maquinaria y tránsito reducido en la Ruta 46

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se encuentran en marcha trabajos de repavimentación sobre la Ruta Provincial N° 46, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional N° 40 y la intersección con la Ruta Provincial N° 24. Desde el organismo se solicitó precaución ante la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando sobre la calzada.

Las obras iniciadas en agosto buscan mejorar la seguridad vial y la conectividad de localidades como Zapala, Las Coloradas y Aluminé, además de beneficiar el acceso al Parque Nacional Laguna Blanca. Este corredor es considerado clave para el turismo y la actividad económica del centro neuquino.

Actualmente, los trabajos se concentran en las inmediaciones del Parque Nacional Laguna Blanca, donde se realiza la colocación de carpeta asfáltica y bacheo profundo. También se lleva adelante el reclamado de la carpeta existentesobre el puente del Arroyo Picún Leufú, mediante maquinaria especializada que ocupa gran parte de la calzada.

El tránsito de camiones batea provenientes de la planta asfáltica de Zapala hacia los diferentes frentes de obra genera movimiento constante de vehículos pesados, lo que puede ocasionar demoras temporales en el trayecto. Se recomienda mantener la distancia y extremar la atención al conducir.

Las tareas se desarrollan entre las 9 y las 19 horas, con reducción de calzada y paso alternado. Desde Vialidad Provincial se recordó la importancia de respetar las indicaciones del personal banderillero y la señalización preventiva colocada a lo largo del tramo en obra.

Finalmente, el organismo agradeció la colaboración de los usuarios y pidió mantener una conducción prudente para preservar la seguridad de los trabajadores y garantizar el avance sostenido de las tareas de repavimentación en una de las rutas más transitadas del interior neuquino.