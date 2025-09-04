En medio del receso por las Eliminatorias Sudamericanas en la que tiene dos futbolistas convocados a sus respectivas selecciones, Boca podría tener un nuevo jugador que participe regularmente de las fechas FIFA. Se trata de Milton Giménez, que comenzó los trámites para obtener la ciudadanía paraguaya buscando ser convocado e integrar la Selección de Paraguay que comanda Gustavo Alfaro pensando en el Mundial 2026.

El jugador de 29 años, comenzó los trámites para nacionalizarse ya que su padre es de Paraguay. En el día de hoy, Giménez se ausentó del entrenamiento del Xeneize con autorización para avanzar con la documentación necesaria que le permita tener el pasaporte guaraní, gestión que había iniciado en semanas anteriores.

Paraguay está muy cerca de asegurarse un lugar en el Mundial 2026, algo que podría concretar esta noche como local ante Ecuador con una victoria, un empate, o que simplemente Venezuela no le gane a Argentina. En caso de no lograrlo, tendrá una nueva oportunidad en la siguiente fecha visitando a Perú. Mientras tanto, Alfaro ya analiza el plantel de cara a la cita mundialista y tiene en carpeta al atacante de Boca para reforzar la ofensiva.

Con esta gestión, Giménez se sumaría a otro futbolista de Boca que cambió su nacionalidad para jugar en otra selección: Lucas Blondel decidió representar a Suiza por la procedencia de su padre y fue convocado por primera vez en marzo de 2025 para una serie de amistosos, aunque no fue incluido en la última lista por falta de continuidad.

Una Albirroja llena de argentinos

El caso del '9' se suma a otros jugadores con raíces argentinas que tramitaron la nacionalidad paraguaya para sumarse a la selección guaraní, como son los casos de Andrés Cubas, Alejandro Romero Gamarra, Agustín Sández, Santiago Arzamendia y Juan José Cáceres que forman parte del equipo para esta doble jornada de Eliminatorias. Otros nacionalizados son Héctor David Martínez y Gastón Giménez, que no están en esta lista pero fueron anteriormente llamados.

Alfaro podría tener un argentino más para convocar a Paraguay.

Además de tramitar su pasaporte guaraní, otro punto a favor que Giménez tiene es la inclinación de Alfaro para observar futbolistas que juegan en el fútbol argentino. En la actual doble fecha de Eliminatorias fueron citados varios atacantes del torneo local como Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia), además del volante Matías Galarza Fonda (River) y el mencionado Sández (Rosario Central).