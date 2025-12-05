¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Plan habitacional provincial

Provincia lanzó "Neuquén Habita", programa que ejecuta 7.000 soluciones habitacionales y proyecta 20.000

El gobernador Rolando Figueroa y la ministra Tanya Bertoldi presentaron este viernes el plan Neuquén Habita, una política pública que prevé 20.000 soluciones habitacionales entre 2026 y 2027. El anuncio reunió a intendentes, sindicatos y mutuales en Casa de Gobierno.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 11:48
PUBLICIDAD

Durante la mañana del viernes, en el auditorio de Casa de Gobierno, se presentó oficialmente Neuquén Habita, el plan habitacional y de desarrollo urbano más amplio en la historia provincial.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, acompañados por intendentes, legisladores, gremios, mutuales, federaciones y autoridades del IPVU, ADUS y la Secretaría de Hábitat y Vivienda.

Articulación entre municipios, gremios y Provincia

Durante su presentación, Bertoldi afirmó que el objetivo central de Neuquén Habita es “desarrollar más suelo urbano de calidad en el menor tiempo posible”. El programa articula a municipios, organizaciones sociales, entidades intermedias, sindicatos y sector privado, con una inversión plurianual prevista para 2026 y 2027.

La ministra destacó el rol de los intendentes, quienes pusieron a disposición suelo fiscal municipal que permite la firma de 44 convenios específicos. También subrayó la incorporación inédita de sindicatos, gremios y mutuales en la planificación habitacional.

Ordenamiento del Estado y financiamiento del plan

En su discurso, el gobernador Rolando Figueroa contextualizó el origen del programa:

  • La provincia asumió en 2023 una deuda pública de 1.300 millones de dólares,

  • 800 millones de deuda flotante,

  • y 500 millones en contratos de obra pública sin financiamiento.

Figueroa señaló que Neuquén enfrenta un déficit habitacional de 20.000 familias y que el plan busca atender esa demanda con 20.000 soluciones habitacionales, de las cuales 7.000 ya están en ejecución.

El esquema financiero combina:

  • préstamos de organismos internacionales,

  • aportes del Gobierno de Neuquén,

  • líneas del Banco Provincia del Neuquén (BPN),

  • y un fondo especial reforzado por 250 millones de dólares en títulos públicos, autorizado por la Legislatura.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD