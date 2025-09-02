Boca anunció la remodelación de su estadio y desató un aluvión de reacciones

Boca Juniors sorprendió a sus hinchas con un anuncio cargado de simbolismo: la remodelación integral de la emblemática Puerta 3 de La Bombonera, ubicada en la tradicional esquina de Brandsen 805. Se trata de uno de los accesos más transitados por socios y turistas, que tendrá un frente completamente vidriado y una pantalla LED de gran tamaño.

“No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera”, fue el mensaje con el que el club presentó el proyecto a través de sus redes sociales, acompañado de un video que muestra cómo quedará el acceso tras las reformas.

La decisión generó un fuerte impacto entre los hinchas. Mientras algunos celebraron que la Bombonera inicie un camino de modernización visible, otros cuestionaron que el anuncio se quede “corto” frente a la expectativa por la prometida ampliación del estadio. “Prometieron una Bombonera 360 y terminaron mostrando vidrios nuevos. Es un papelón”, criticó un socio en redes sociales.

Desde la directiva remarcan que la obra es parte de un plan integral que incluye la modernización de palcos, mejoras en plateas y pasillos internos, y que prepara el terreno para el proyecto mayor: la ampliación del estadio, que podría elevar su capacidad a más de 80 mil espectadores.

Con este anuncio, Boca busca dar una señal de avance concreto en medio de un clima político e institucional marcado por debates sobre el futuro de su casa. La Bombonera, símbolo eterno del club, abre así un nuevo capítulo en su historia de transformaciones.