Con el duelo de semifinales del Torneo Clausura en el horizonte, Boca entrenará nuevamente de cara al clásico contra Racing. Si bien no tocará demasiado el equipo Claudio Úbeda tiene la duda de si mantener a los mismos once o incluir a Ander Herrera por Milton Giménez. Hoy el DT pondrá a prueba el posible cuadro titular para jugar ante la Academia, en donde esa duda estará más cerca de resolverse.

A pesar de algunas fluctuaciones en el rendimiento colectivo en la victoria 1-0 frente a Argentinos Juniors, Úbeda no suele modificar demasiado el equipo que está dándole buenos resultados, sin embargo la actuación de Giménez y su sequía goleador vuelven a generar dudas. Con Edinson Cavani corriendo desde atrás por falta de ritmo de partido, la alternativa podría ser Herrera, que fue suplente ante el Bicho por una molestia muscular pero podría ser parte del ensayo de hoy y ganarse un lugar como titular.

Ander Herrera está recuperado y quiere meterse entre los once. (Foto: X @BocaJrsOficial)

Por ahora, el DT parece inclinarse por darle continuidad a Giménez, pero entrenamiento vespertino asentará o refutará esta decisión. Si Herrera no está dentro de los titulares en el táctico, probablemente repita su rol como "jugador número 12", listo para ingresar como una de las primeras variantes.

El posible once de Boca ante Racing

El resto de los titulares para el clásico del domingo parecen definidos si no ocurre ningun contratiempo. Agustín Marchesín, de buena actuación en los playoffs, sigue en el arco, la defensa volverá a ser con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el medio Carlos Palacios está bien para jugar y seguirá de arranque junto a Milton Delgado, Leandro Paredes y Exequiel Zeballos. La dupla de ataque será con Miguel Merentiel junto a Giménez. En caso de que entre Herrera, será el Changuito quien se adelante y haga de delantero junto al uruguayo.