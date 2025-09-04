Martín Palermo desembarca en Brasil para salvar a Fortaleza del descenso

Durante las últimas horas del miércoles, el fútbol brasileño recibió una noticia algo sorpresiva: Martín Palermo fue oficializado como nuevo entrenador de Fortaleza, equipo que actualmente ocupa el penúltimo lugar en la tabla del Brasileirao y atraviesa una severa crisis deportiva. El exgoleador de Boca firmó contrato hasta diciembre, con opción a extenderlo por un año más, y tendrá la difícil misión de evitar el descenso a falta de 15 fechas para el cierre del campeonato.

El Titán reemplazará al portugués Renato Paiva, quien dejó su cargo tras apenas 10 partidos y sin encontrar respuestas en un plantel que perdió competitividad y resultados. Con 15 puntos, Fortaleza está a siete unidades de la zona de salvación, que por ahora marca Santos con 22.

“Buscábamos un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado, que haya ido creciendo en su carrera. Palermo entendió el momento del club”, destacó Marcelo Paz, CEO de Fortaleza, en su presentación oficial.

Será la primera experiencia Palermo en el fútbol brasileño tras su paso reciente por Olimpia de Paraguay, donde obtuvo su primer título como entrenador. Antes dirigió en el fútbol argentino (Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense), además de tener pasos por Chile y México. Lo acompañarán en esta nueva etapa Diego Cagna y Damián Leyes, dos viejos conocidos del fútbol argentino.

El debut oficial será el 13 de septiembre, cuando Fortaleza reciba a Vitória, otro rival directo en la lucha por la permanencia que también suma 22 puntos. Ese encuentro marcará el inicio de una serie de 15 “finales” que definirán el destino de uno de los equipos más representativos del nordeste brasileño.

Con su llegada, Palermo se suma al creciente grupo de técnicos argentinos en el Brasileirao: Hernán Crespo (San Pablo), Juan Pablo Vojvoda (Santos) y Jorge Sampaoli, quien asumió recientemente en Atlético Mineiro.