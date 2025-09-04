Colombia y Bolivia, duelo a todo o nada en Barranquilla por la clasificación

Colombia y Bolivia se enfrentarán este jueves desde las 20.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los cafeteros se aseguran un lugar en la cita mundialista si obtienen los tres puntos, mientras que la Verde buscará ganar para mantener viva su ilusión de clasificación directa y a la vez adelantarse a Venezuela, que hoy es la que está yendo a Repechaje.

La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con la presión de cortar una sequía de seis partidos sin victorias. Tras perder la final de la Copa América ante Argentina, los cafeteros no lograron recuperar su mejor versión y esta noche están obligados a sumar de a tres para sellar su boleto al Mundial. Dentro de los cambios en la lista del DT argentino el más destacado la salida de Jhon Durán por una lesión y el ingreso del veterano Dayro Moreno, cuyo presente goleador le permitió retornar a una convocatoria con Colombia a días de cumplir 40 años.

Enfrente estará la Verde, que se aferra a la ilusión de dar un golpe en Barranquilla para seguir con ilusiones de ingresar directamente, o bien, jugar el Repechaje, posición que hoy ocupa Venezuela. El equipo de Óscar Villegas intentará apoyarse en el gran presente de Miguel Terceros, autor de seis goles en estas Eliminatorias, que fue figura en el triunfo 1-0 en octubre pasado ante los cafeteros.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas

Datos del partido