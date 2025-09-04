Uno por uno: qué senadores dijeron sí y no al veto presidencial de la ley de Discapacidad

Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, restituyendo una norma que declara la situación crítica del sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La votación, realizada este jueves a las 16:42, marcó un revés político significativo para el Ejecutivo, algo que no ocurría en más de dos décadas.
La ley, que ya había sido aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras, reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y compensaciones económicas, y consolida medidas esenciales para garantizar derechos de las personas con discapacidad.
La sesión estuvo atravesada por fuertes críticas al gobierno, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que revelan presuntas irregularidades y coimas.
Legisladores de distintos bloques destacaron la importancia de garantizar terapias y derechos, recordando que no se trata de privilegios, sino de derechos constitucionales. La senadora Guadalupe Tagliaferri resumió la postura: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.
El senador José Mayans, tras la votación, sostuvo que los legisladores enviaron un mensaje claro al Ejecutivo: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.
Cómo votaron los senadores
A favor (rechazo al veto y restablecimiento de la ley – 63 votos):
-
Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, Buenos Aires
-
Juliana Di Tullio, Unidad Ciudadana, Buenos Aires
-
Claudio Doñate, Unidad Ciudadana, Río Negro
-
María Eugenia Duré, Unidad Ciudadana, Tierra del Fuego
-
Carlos Mauricio Espínola, Frente Nacional y Popular, Corrientes
-
Flavio Sergio Fama, Frente PRO, Catamarca
-
Anabel Fernández Sagasti, Frente Nacional y Popular, Mendoza
-
Natalia Gadano, Unidad Ciudadana, CABA
-
Eduardo Galaretto, Frente Nacional y Popular, Córdoba
-
Silvina García Larraburu, Unidad Ciudadana, Río Negro
-
Sergio Napoleón Leavy, Frente Nacional y Popular, Salta
-
Claudia Ledesma Abdala, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
-
Marcelo Lewandowski, Unidad Ciudadana, Santa Fe
-
Carlos Alberto Linares, Frente Nacional y Popular, Chubut
-
Cándida Cristina López, Frente Nacional y Popular, Misiones
-
María Florencia López, Frente Nacional y Popular, La Rioja
-
Carolina Losada, Unión Cívica Radical, Santa Fe
-
Martín Lousteau, Unión Cívica Radical, CABA
-
Juan Luis Manzur, Frente Nacional y Popular, Tucumán
-
José Miguel Ángel Mayans, Frente Nacional y Popular, Formosa
-
Sandra Mendoza, Frente Nacional y Popular, Tucumán
-
María Carolina Moisés, Frente Nacional y Popular, Jujuy
-
Gerardo Montenegro, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
-
José Emilio Neder, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
-
Mónica Esther Silva, Frente Nacional y Popular, Río Negro
-
Rodolfo Alejandro Suárez, Frente PRO, Mendoza
-
Guadalupe Tagliaferri, Frente PRO, CABA
-
Edith Terenzi, Frente PRO, Chubut
-
Sergio Mauricio Uñac, Frente Nacional y Popular, San Juan
-
Mercedes Gabriela Valenzuela, Frente Nacional y Popular, San Juan
-
Alejandra María Vigo, Frente Nacional y Popular, Córdoba
-
Eduardo Alejandro Vischi, Unión Cívica Radical, Corrientes
-
Víctor Zimmermann, Unión Cívica Radical, Chaco
-
Daniel Pablo Bensusán, Frente Nacional y Popular, La Pampa
-
Pablo Daniel Blanco, Frente PRO, Tierra del Fuego
-
José María Carambia, Por Santa Cruz, Santa Cruz
-
Stefania Cora, Frente Nacional y Popular, Entre Ríos
-
Lucía Corpacci, Frente Nacional y Popular, Catamarca
-
Carmen Lucila Crexell, Juntos por el Cambio, Neuquén
-
Andrea Marcela Cristina, Frente PRO, Chubut
-
Alfredo De Angeli, Frente PRO, Entre Ríos
-
Eduardo “Wado” de Pedro, Frente Nacional y Popular, Buenos Aires
-
María Celeste Giménez Navarro, Unidad Ciudadana, San Juan
-
Nora del Valle Giménez, Frente Nacional y Popular, Salta
-
Enrique Martín Goerling Lara, Frente PRO, Misiones
-
María Teresa Margarita González, Frente Nacional y Popular, Formosa
-
María Victoria Huala, Frente Nacional y Popular, La Pampa
-
Luis Alfredo Juez, Frente PRO, Córdoba
-
Mariana Juri, Unión Cívica Radical, Mendoza
-
Alicia Margarita Kirchner, Frente Nacional y Popular, Santa Cruz
-
Daniel Ricardo Kroneberger, Unión Cívica Radical, La Pampa
-
Oscar Parrilli, Frente Nacional y Popular, Neuquén
-
María Teresa Margarita Pitatti Vergara, Frente Nacional y Popular, Santiago del Estero
-
Mariano Recalde, Unidad Ciudadana, CABA
-
Jesús Fernando Rejal, Frente Nacional y Popular, La Rioja
-
Juan Carlos Romero, Frente PRO, Salta
-
Fernando Ariel Salino, Frente Nacional y Popular, San Luis
-
Silvia Estela Sapag, Frente Nacional y Popular, Neuquén
En contra (mantener el veto presidencial – 7 votos):
-
Bartolomé Esteban Abdala, La Libertad Avanza, San Luis
-
Carmen Álvarez Rivero, Frente PRO, Córdoba
-
Ivanna Arrascaeta, La Libertad Avanza, San Luis
-
Ezequiel Atauche, La Libertad Avanza, Jujuy
-
Bruno Olivera Lucero, La Libertad Avanza, San Juan
-
Juan Carlos Pagotto, La Libertad Avanza, La Rioja
-
Francisco Paoltroni, La Libertad Avanza, Formosa
Ausentes o abstenciones:
-
Antonio Rodas, Frente Nacional y Popular, Chaco
-
Vilma Facunda Bedia, La Libertad Avanza, Jujuy