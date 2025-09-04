Uno por uno: qué senadores dijeron sí y no al veto presidencial de la ley de Discapacidad

Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, restituyendo una norma que declara la situación crítica del sector hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. La votación, realizada este jueves a las 16:42, marcó un revés político significativo para el Ejecutivo, algo que no ocurría en más de dos décadas.

La ley, que ya había sido aprobada con amplia mayoría en ambas cámaras, reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y compensaciones económicas, y consolida medidas esenciales para garantizar derechos de las personas con discapacidad.

La sesión estuvo atravesada por fuertes críticas al gobierno, tanto por el veto como por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que revelan presuntas irregularidades y coimas.

Legisladores de distintos bloques destacaron la importancia de garantizar terapias y derechos, recordando que no se trata de privilegios, sino de derechos constitucionales. La senadora Guadalupe Tagliaferri resumió la postura: “Las terapias no son privilegios ni la casta; son herramientas para la libertad”.

El senador José Mayans, tras la votación, sostuvo que los legisladores enviaron un mensaje claro al Ejecutivo: “Los representantes del pueblo le dijeron al presidente ‘hasta acá’”.

Cómo votaron los senadores

