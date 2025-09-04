Colapinto arrancará en la segunda tanda libre de entrenamientos en Monza

El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 sigue su calendario con el Gran Premio de Italia este fin de semana, aunque la actividad arrancará desde el viernes con las prácticas libres. Esta vez estará la particularidad de que el argentino Franco Colapinto no participará a bordo de su Alpine del primer turno de entrenamientos y recién se sumará para el segundo, mientras que sí lo hará normalmente el sábado en la previa a la clasificación.

La ausencia del pilarense en el primer turno responde a una cuestión burocrática. La Fórmula 1 le exige a cada escudería darle al menos cuatro tandas de entrenamiento a sus conductores más jóvenes en el transcurso de la temporada. Por eso el equipo decidió que en la FP1 en Monza el argentino sea reemplazado por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escudería.

Esta será la primera vez del piloto de 21 años a bordo del A525 en una práctica libre, ya que anteriormente participado de otras dos pero en Kick Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos. No obstante, desde el mediodía de la Argentina, cuando comience la segunda tanda de entrenamientos del día, ya se podrá ver a Colapinto rodar sobre el circuito de Monza, el único en el que el nacido en Pilar ya tuvo competencia desde su debut.

En la previa de la competencia, la gráfica del circuito se centró en varias oportunidades en el argentino

Viernes, horario de las prácticas libres del GP de Italia con Colapinto Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 (sin Colapinto) Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 (con Colapinto)

El Gran Premio de Italia se lleva a cabo en el mítico Autódromo Nacional de Monza, construido en 1922 en tiempo récord: solo 110. Fue el tercer circuito de carreras en el mundo construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos. Al igual que estos dos circuitos, el circuito original presentaba una imponente serie de curvas peraltadas, además de gran parte de la sección de "campo abierto" que aún se utiliza en la actualidad.