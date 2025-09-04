Con qué famosa ex Gran Hermano tuvo un affaire Rusherking luego de cortar con Ángela Torres

El romance de Ángela Torres y Rusherking se apagó en junio, después de varios meses marcados por rumores y contradicciones. La actriz se ocupó de aclarar que no hubo terceros en discordia, pero la historia no terminó ahí: a las pocas semanas, los dos comenzaron a ser vinculados con nuevos nombres y la polémica volvió a instalarse en la agenda mediática.

En el caso de Ángela, los trascendidos apuntaron rápidamente a Franco Masini, con quien fue vista en más de una ocasión. Pero lo que encendió las alarmas del lado del trapero fue la revelación que hicieron en Puro Show (eltrece), donde aseguraron que él habría tenido un fugaz affaire con una ex participante de Gran Hermano.

La información la soltó Fernanda Iglesias, que con un tono cómplice dejó abierta la intriga: “Él la buscó por redes porque ella es muy linda”. Minutos después confirmó que se trataba de Martina Pereyra, una de las jóvenes más recordadas de la última edición del reality, que también fue vinculada con Tato Algorta, el campeón de esa temporada.

Martina Pereyra, oriunda de La Plata, se está abriendo camino en la moda gracias a la agencia Multitalent, que representa a varias figuras top del país. Su crecimiento en las pasarelas y campañas la instaló rápidamente en la escena mediática, y no tardó en atraer la atención del cantante, que habría iniciado el contacto con ella a través de mensajes privados.

Lo cierto es que, según el relato del panel, el vínculo fue breve y no pasó a mayores. Sin embargo, en el piso no dejaron escapar un detalle llamativo: el peculiar apodo con el que bautizaron al ex de María Becerra. “Le decimos el mago porque un polvo y desaparece”, lanzó Iglesias entre risas, desatando la sorpresa de todos en el estudio.

Por lo pronto, ni Rusherking ni Martina Pereyra hicieron comentarios públicos sobre esta versión. Mientras tanto, la historia deja en claro que tanto él como Ángela Torres transitan la soltería rodeados de rumores y con nuevos nombres orbitando a su alrededor. Un escenario que alimenta la atención de los fans, que siguen de cerca cada movimiento en redes.