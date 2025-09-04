Senadora opositora entonó cántico contra Karina Milei en plena sesión

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y el debate sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la senadora peronista Cristina López, de Tierra del Fuego, protagonizó un cruce directo contra Karina Milei, hermana del Presidente.

Durante su intervención, López levantó la voz y recordó un cántico que se volvió viral en programas de streaming, estadios y plazas: “¿Saben lo que está cantando la gente en la plaza? ‘Alta coimera, Karina es alta coimera’. Y la verdad es que tienen razón”, señaló.

La legisladora no se limitó a la burla: acusó al Ejecutivo de conformar “un gobierno coimero” y denunció que, mientras se recortan pensiones, se roban recursos destinados a medicamentos y anteojos para adultos mayores.

Además, López hizo referencia a los audios del exdirector de ANDIS, Fernando Spagnuolo, detenido en Paraguay: “Parece que el peaje que le terminó preocupando no fue el de las rutas, sino el que le pedía la hermana del Presidente”.

La senadora entrerriana Stefanía Cora, del kirchnerismo, también cargó contra el oficialismo, tildándolo de “ignorantes, crueles y chorros”. Por su parte, Guillermo Andrada, de Convicción Federal, advirtió: “No queremos que paguen justos por pecadores. La discapacidad no es una planilla ni un número. Son derechos. Y lo que parecía una cuestión de eficiencia fiscal empieza a mostrar una matriz de corrupción”.

El tratamiento del veto presidencial evidenció la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición. Entre los audios que hablan de presuntas coimas, los ataques directos a Karina Milei y las protestas en las calles, la sesión se convirtió en un escenario de alta conflictividad política.