Europa se juega mucho: arranca una doble fecha clave de Eliminatorias rumbo al Mundial

Las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 entran en una fase determinante. Entre el jueves 4 y el martes 9 de septiembre se disputarán las fechas 5 y 6, que podrían empezar a definir el panorama rumbo a la próxima Copa del Mundo, la primera de la historia con 48 selecciones.

Europa contará con 16 cupos. El formato incluye 12 grupos de cuatro o cinco equipos: los ganadores de cada zona clasificarán directo, mientras que los segundos disputarán un repechaje junto a cuatro selecciones provenientes de la Nations League. Esos playoffs se jugarán en marzo de 2026 y repartirán los últimos cuatro boletos.

La tabla ya dejó varias sorpresas. En el Grupo G, Finlandia lidera con 7 puntos, pero Países Bajos (6 en 2 PJ) y Polonia (6 en 3 PJ) pisan fuerte. En el H, Bosnia y Herzegovina manda con puntaje ideal en tres partidos, seguido de cerca por Austria. Noruega es la gran revelación en el I, con cuatro victorias en cuatro partidos, mientras que Italia e Israel pelean por el segundo lugar.

Macedonia del Norte sorprendió en el Grupo J, aunque Bélgica ya asoma con fuerza. Inglaterra se muestra intratable en el K, con 9 de 9, y en el L, República Checa lidera pero Croacia, con solo dos partidos jugados, apunta a destronarlo.

La acción vuelve este jueves con choques imperdibles como Países Bajos – Polonia, Bulgaria – España y Eslovaquia – Alemania. El viernes será turno de Italia – Estonia, Ucrania – Francia y Grecia – Bielorrusia. Inglaterra recibirá a Andorra el sábado, Bélgica se medirá el domingo con Kazajistán y el cierre llegará con un atractivo Serbia – Inglaterra el martes.