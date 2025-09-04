Se filtró la foto de Mariana Nannis que expone cuál es su situación económica actual

Luego de semanas en las que Yanina Latorre aseguró que la calidad de vida de Mariana Nannis había caído en picada, finalmente apareció la prueba que respalda sus dichos. Una foto tomada al pasar en las calles de Marbella desató la polémica: lejos del glamour y el lujo con los que supo identificarse, la imagen muestra a la mediática en un presente muy distinto, que ella intenta mantener bajo reserva. Ante la viralización, la conductora redobló la apuesta y remarcó que todo encaja con lo que viene acusando.

El material llegó a LAM (América TV) después de que un grupo de personas intentara pedirle una selfie a la ex de Claudio Paul Caniggia, que se negó rotundamente. Fue entonces cuando, pese a su rechazo, la retrataron de espaldas y la foto comenzó a circular. “Está chequeado que está trabajando ahí”, explicó Pepe Ochoa, confirmando que detrás de ese registro había bastante más que un simple rumor.

Lejos de suavizar sus palabras, Yanina Latorre fue tajante: “Tiene un problema ella en no demostrar que por ahí su personaje de millonaria inventada se cayó. No es ningún problema trabajar en una parrilla. Ella tiene la oportunidad de mostrar que está distinta y no evolucionó, sigue parada en ese lugar que a mí me da patético”, lanzó sin filtro.

La sorpresa también alcanzó a Nazarena Vélez, que conduce el ciclo durante las vacaciones de Ángel de Brito. “¿En serio tenemos las fotos?”, preguntó incrédula al escuchar los comentarios. La confirmación de que la imagen existía bastó para que en el estudio se instalara la polémica sobre el presente de Mariana Nannis.

El informe, además, reveló que la mediática mantiene deudas en varias propiedades: un departamento en el Faena de Buenos Aires, otro en Miami y el inmueble de Marbella, que habría adquirido por 150 mil dólares. “No es barato vivir ahí”, recordó Latorre al repasar las cuentas pendientes que complican su situación actual.

Lo cierto es que la foto no solo refleja un momento cotidiano de Mariana Nannis en España, sino que también expone la caída de un personaje que durante años construyó su imagen alrededor del lujo y la ostentación. Hoy, sin filtros ni poses, la realidad le pasa factura.