Senado reactivó la ley de Emergencia en Discapacidad tras dejar sin efecto el veto de Milei

La Cámara de Senadores de la Nación dio este jueves un paso clave: la oposición logró dejar sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y reactivó la ley de Emergencia en Discapacidad.

La normativa, que ahora vuelve a estar vigente, contempla un incremento del presupuesto destinado al área y establece la actualización periódica de los aranceles para garantizar el acceso a servicios y prestaciones esenciales.

Además, en la sesión de este jueves, la Cámara alta comenzó a debatir un proyecto destinado a limitar las atribuciones del Presidente para impedir que el Ejecutivo pueda eludir el control del Congreso sobre ciertas decisiones.

La ley activada nuevamente hoy representa un avance para organizaciones y familias que reclaman mayor protección y recursos en materia de discapacidad, y marca un nuevo episodio en el cruce de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.