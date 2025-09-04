¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Senado reactivó la ley de Emergencia en Discapacidad tras dejar sin efecto el veto de Milei

La oposición impulsó la reactivación de la normativa y avanza además en un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente frente al control legislativo.

Por Redacción

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 16:53
El Senado dejó sin efecto el veto presidencial y restableció la ley de Emergencia en Discapacidad.

La Cámara de Senadores de la Nación dio este jueves un paso clave: la oposición logró dejar sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y reactivó la ley de Emergencia en Discapacidad.

La normativa, que ahora vuelve a estar vigente, contempla un incremento del presupuesto destinado al área y establece la actualización periódica de los aranceles para garantizar el acceso a servicios y prestaciones esenciales.

Además, en la sesión de este jueves, la Cámara alta comenzó a debatir un proyecto destinado a limitar las atribuciones del Presidente para impedir que el Ejecutivo pueda eludir el control del Congreso sobre ciertas decisiones.

La ley activada nuevamente hoy representa un avance para organizaciones y familias que reclaman mayor protección y recursos en materia de discapacidad, y marca un nuevo episodio en el cruce de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

