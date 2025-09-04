Picadas en Centenario, con una nueva edición del Especial Team Pidiegrossi 1/4 de Milla

Este sábado 6 de septiembre, el Autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario será el punto de encuentro de los autos más rápidos de Argentina en una nueva edición de la Picadas, en este caso del Especial Team Pidiegrossi 1/4 de Milla. La jornada promete ser una de las más convocantes del año, con la presencia de los mejores pilotos y máquinas del país, que llegan desde distintos puntos de la Argentina.

El Team Pidiegrossi se presentará con doce autos de 6 y 8 cilindros preparados especialmente para alcanzar tiempos impresionantes en pista. Entre los pilotos confirmados se destacan Leonardo Capito, Gustavo Vázquez, Hugo Vázquez, Héctor Angotti y Andrés Calogero, además de representantes de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y otras provincias que se sumarán a la competencia.

Las entradas anticipadas se agotaron rápidamente, demostrando el interés y la expectativa que despierta esta fecha. Sin embargo, habrá venta de entradas en puerta a partir de los 40.000 pesos.

El cronograma incluye apertura de puertas desde las 11, pruebas libres de motos desde las 13, competencias de motos a partir de las 14, pruebas de autos a las 16 y la competencia central desde las 17.30.

Mañana viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Hotel Howard Johnson, a partirr de las 19, donde se presentará la actividad.