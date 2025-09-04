En Italia, el neuquino Lautaro de la Iglesia probó en el equipo Audi Sport

El piloto neuquino de TC, Lautaro De La Iglesia aprovechó el receso entre el cierre de la etapa regular y la continuidad del certamen del Turismo Carretera, para viajar a Europa, donde realizó un día completo de pruebas en el trazado italiano de Cervesina, lugar del reconocido circuito Tazio Nuvolari, junto al equipo Audi Sport Italia.

El corredor patagónico se subió a bordo de un Audi R8 GT3, auto que compite habitualmente en el Campeonato Italiano de GT Sprint, donde completó una extensa tanda de entrenamientos enfocados en conocer la respuesta del auto y adaptarse a las exigencias de un circuito muy técnico.

El redes sociales comentó que "vine a probar un auto a Cervesina con el equipo Audi Sport. El ensayo fue muy bueno; el autódromo es técnico y, por suerte, logramos registros que nos dejaron conformes. Estoy feliz por esta nueva experiencia, porque es un auto GT3 con mucha carga aerodinámica. Realmente estoy muy contento, nunca había manejado algo que fuera tan rápido”.

La relación entre Audi Sport Italia y los pilotos argentinos no es nueva. En la actualidad, la estructura cuenta también con el bonaerense Nazzareno "Nano" López, como representante en la categoría. La prueba del neuquino, más allá del aprendizaje técnico, le abre puertas a futuro y marca un paso importante de cara a una proyección internacional.