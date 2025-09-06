Neuquén, listo para la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Una delegación de 94 deportistas y entrenadores de Neuquén viajarán a la provincia de Santa Fe para participar de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que tendrán a Rosario como epicentro de la competencia y como subsedes a las ciudades de Santa Fe y Rafaela. la partida será el domingo desde las 20hs en Ciudad Deportiva.

Más de 3.000 deportistas de las 24 provincias participarán del certamen organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar). El objetivo es instalar una competencia multitudinaria cada cuatro años en el inicio de cada ciclo olímpico.

La delegación neuquina que viajará con el aporte del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, se compone de 118 personas: 74 deportistas, 20 entrenadores y 24 delegados y coordinadores que viajarán desde la Ciudad Deportiva en dos colectivos, que se estima arribarán el lunes al mediodía. El certamen se extenderá hasta el domingo 14. El acto inaugural será el martes a las 20 en las instalaciones del Predio Ferial.

Para muchos de los deportistas estos juegos serán la antesala de los 13° Juegos Suramericanos Odesur 2026 que se realizarán en los mismos escenarios desde el 12 al 26 de septiembre del año próximo.

El grueso de la actividad se concentrará en el Predio Ferial del Parque de la Independencia de Rosario. Neuquén competirá en 18 disciplinas, 16 de deportes convencionales y dos del deporte adaptado de las 55 que contempla el programa. Dirá presente en atletismo, bádminton, beach handball, golf, judo, levantamiento de pesas, patinaje, rugby, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, beach voley, canotaje y ciclismo. Estas dos últimas disciplinas tendrán su actividad en Santa Fe y Rafaela, respectivamente. Mientras que los deportes adaptados serán dos, para atletismo y para levantamiento de pesas.

“Para nosotros fue impactante el trabajo que se hizo en Rosario, como mejoraron todo y el clima de festejo en la ciudad. Esto es un faro para nosotros porque Neuquén tiene capacidad para afrontar este tipo de eventos” expresó Roberto Rosas, Director de Juegos y Competencias a Grito Sagrado. Agregando además que en seguimiento de los deportistas "Trabajamos en la dirección de desarrollo y visualizamos este proceso. Tenemos muchos deportistas en selecciones y con buenos resultados. Los juegos patagónicos son el semillero para nosotros".

Acuña, después de competir en el G3 de Perú, dirá presente en los JADAR

La comitiva buscará sumar medallas y dar pelea en podio en varias disciplinas como el beach handball, disciplina en la que se destaca Gisella Bonomi, campeona Mundial con las Kamikazes, la selección argentina campeona el mes pasado en Chengdu (China), en los Juegos Mundiales de Adultos. También estarán dos de los medallistas de los segundos Juegos Panamericanos Junior que se disputaron el mes pasado en Asunción del Paraguay: Benjamín Turner, medalla de plata en levantamiento de pesas en la categoría hasta 79 kilos y Esteban Silva, bronce en recubro individual de tiro con arco.

Además, será parte de la competencia la zapalina Giuliana Baigorria, que buscará su revancha en lanzamiento de martillo luego de quedar en el sexto lugar en la prueba, y la pedalista de Huinganco, Abril Garzón, que en ciclismo pista tampoco pudo hacer podio.