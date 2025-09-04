Neuquén sumó triunfos en los Juegos Evita de Adultos Mayores

La delegación neuquina que participa en los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores completó su segunda jornada de competencias en la ciudad de Salta, con un día cargado de desafíos y emociones en distintas disciplinas.

En tejo masculino, el equipo provincial cayó por la mañana 15 a 8 ante Chubut, pero se recuperó en la tarde con un ajustado triunfo por 15 a 12 sobre Corrientes. En la rama femenina, la jornada comenzó con una derrota frente a Salta, aunque luego las neuquinas celebraron al vencer 15 a 7 a San Juan.

El tenis de mesa presentó un panorama diverso: en la rama masculina, Neuquén perdió 3 a 0 ante Salta y ante San Juan. En la modalidad mixta, el equipo logró un gran triunfo por 3 a 2 ante Misiones, en un encuentro cargado de emociones, pero luego cayó 3 a 0 contra Corrientes. La nota positiva llegó en la rama femenina, donde las neuquinas derrotaron con autoridad 3 a 0 a Santa Fe.

La jornada de ajedrez resultó adversa, con dos derrotas por 3.5 a 1.5 ante Catamarca en la mañana y frente a Buenos Aires por la tarde. En newcom, Neuquén enfrentó a Córdoba y fue superado en dos sets, con parciales de 15-11 y 15-9.

En truco, el equipo provincial luchó en dos encuentros muy ajustados: primero cayó 30 a 22 frente a Corrientes y luego perdió 30 a 27 contra San Luis. En sapo el equipo neuquino continuó sumando puntaje y este jueves definirá posiciones cuando finalice la jornada de esta disciplina.

Con estos resultados, la delegación neuquina continúa dejando en alto el espíritu deportivo y la camaradería en cada presentación, representando a la provincia en uno de los acontecimientos más importantes del país para adultos mayores, que tendrá continuidad hoy en los distintos recintos deportivos.