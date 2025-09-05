El fútbol argentino tiene un nuevo Supercampeón y es Vélez que en cancha de Rosario Central superó a Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 0 con dos goles de cabeza de Jano Gordon a la salida de jugadas con pelota parada.

Entretenida final en el Gigante de Arroyito animaron los campeones del 2024 con la sorpresiva aparición goleadora del lateral Jano Gordon que marcó ambos tantos de cabeza, a la salida de una pelota parada enviada por Mahuer Carrizo.

La gran figura juvenil de El Fortín no tuvo un buen partido, pero fue el ejecutor de los dos centros con los que el equipo de los Barros Schelotto, ambos expulsados, se terminaron llevando el segundo título de su gestión (ya habían levantado la Supercopa internacional).

El equipo de Omar De Felipe no es para nada una formación que especule reduciendo espacios y a partir del manejo de Leonardo Heredia cuando se retrasó, manejó los hilos de un partido en el que El Fortín pretendió imponer condiciones, pero rápidamente terminó dominado.

Aún así, tuvo dos situaciones muy claras como para convertir en el primer tiempo, la mejor de todas las los 15 con un cabezazo de Braian Romero a la salida de un tiro libre. El arquero Alan Aguerre resolvió de manera notable al tiro de esquina.

La respuesta del Ferroviario fue a los 22, con la llegada de Matías Godoy por el lado opuesto a la jugada que armaron Gastón Verón y Leonardo Heredia por la derecha. El remate del extremo terminó dando en el palo del arco defendido por Tomás Marchiori.

En Vélez no manejó los tiempos del mediocampo Rodrigo Aliendro y Maher Carrizo tuvo una deslucida primera mitad.

Los goles

Sin embargo, desde la pelota detenida, el Supercampeón encontró la solución de una dura final. A los 4 minutos, Carrizo sacó el centro desde la izquierda a la cabeza de Gordon que quedó muy solo en el punto penal para sacudir la red.

En ventaja, aparecieron todos los espacios en la ofensiva para El Fortín. Romero estuvo errático y siguió perdiendo duelos con Aguerre.

Pasaban los minutos y el resultado corto dejaba espacio para alguna sorpresa, hasta que a los 41, con la misma fórmula, el lateral derecho del ganador volvió a convertirse en héroe y cabeceó un tiro de esquina de Carrizo bien pasado, por el segundo palo, para desatar los festejos.

Acciones del segundo tiempo

41 Minutos del ST. Gol de Vélez. Figurita repetida. Centro de Carrizo en un tiro de esquina, pasado, desde izquierda a derecha para el ingresó de Gordon por el segundo palo.

39 Minutos del ST. Amonestado Barrera en Central Córdoba.

35 Minutos del ST. Expulsados los dos entrenadores. Barros Schelotto en Vélez y De Felipe en Central Córdoba.

33 Minutos del ST. Cambio en Vélez. Michael Santos por Romero. Cambio en Central Córdoba. Salió Verón e ingresó Facundo Cabral.

29 Minutos del ST. Vuelve a fallar Vélez en la definición. Romero, encandilado por el sol, no pudo controlar un buen centro desde la izquierda.

23 Minutos del ST. Vélez tuvo la definición de la final en los pies de Romero. Aguerre le tapó el mano a mano y volvió a ganarle el duelo al delantero de El Fortín. Envío largo de Marchori desde el arco, peinaron la pelota y el delantero controló mal la palota para dirigirse a la definición. Muy bien el 1 otra vez.

17 Minutos del ST. Doble cambio en Vélez Manuel Lanzini por Galván y Matías Pellegrini por Machuca.

15 Minutos del ST. Tuvo el empate Central Córdoba en los pies de Perelló. Verón había mandado un gran centro desde derecha a izquierda, bien pasado al segundo palo.

13 Minutos del ST. Doble cambio en Central Córdoba. Lucas Besozzi por Abascia y Diego Barrera por Heredia.

11 Minutos del ST. Amonestado Galván en Central Córdoba.

4 Minutos del ST. Gol de Vélez. Tiro libre-centro de Carrizo, a la cabeza de Gordón que cabeceó con mucha libertad para marcar la primera diferencia.

17:06 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Central Córdoba. Ingresó Iván Pillud por Martínez y Juan Pignani por Godoy.

Acciones del primer tiempo

35 Minutos. Aguerre le vuelve a ganar el duelo a Romero y el arquero de Central Córdoba mantiene el cero.

31 Minutos. En jugadas de peligro han estado parejos, pero ha sido Central Córdoba quien marcó finalmente el pulso de este primer tiempo. Buen encuentro de Verón en el equipo de Santiago del Estero.

22 Minutos. Central Córdoba de banda a banda. Verón por la derecha, llegó Godoy por la izquierda, la definición terminó dando en el palo.

17 Minutos. Amonestado Magallán en Vélez y Verón en Central Córdoba.

15 Minutos. La primera clarísima del partido. Centro desde el tiro libre por la izquierda del ataque de Vélez. Cabezazo de Romero y gran intervención del arquero Aguerre.

12 Minutos. Central Córdoba supera en el trámite a El Fortín. Los de Omar De Felipe imponen condiciones en mitad de cancha.

4 Minutos. Tiempo de polémica. Central Córdoba se mete en el área de Vélez. Saca un centro que da en la mano de Magallán. El conjunto del Norte pide penal, revisa el VAR y no hay llamado al juez Tello.

1 Minuto. Es Vélez quien se muestra dispuesto a tomar el protagonismo del partido. Toma la pelota y se ubica en campo rival.

16:02 Comenzó el partido

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Aaron Quiroz, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Fabián Monzón, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, Matías Godoy, José Florentín; Gastón Verón; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

El Fortín llega a este mano a mano después de haberse quedado con la Liga Profesional, bajo la conducción técnica de Gustavo Quinteros, mientras que El Ferroviario se impuso en la Copa Argentina, ya bajo el mando de su todavía entrenador, Omar De Felipe.

La previa

Ambos equipos llegan en un gran momento futbolístico, por eso se espera que al momento de escuchar el pitazo inicial por parte de Facundo Tello se vea un gran partido de fútbol.

Vélez se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores, enfrentará a Racing y transita una racha de 4 victorias consecutivas. Es escolta de River en la zona B del certamen doméstico y este año ya le ganó una final a Estudiantes de La Plata. Bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, los de Liniers han potenciado jóvenes valiosos como Maher Carrizo y Tomás Galván, surgido del Millonario; además de haber rescatado a un Rodrigo Aliendro, increíblemente relegado en la consideración de Marcelo Gallardo..

Central Córdoba hace tiempo que mantiene una línea muy seria de trabajo, con estructuras muy ordenadas, y lo colectivo por encima de lo individual. Los del Norte ya se sacaron el peso de colgar la primera estrella sobre el escudo y ahora irán por la segunda, en el ámbito de la primera división.

Vélez y Central Córdoba jugarán la final de la Supercopa Argentina el sábado desde las 16 en cancha de Central.

Televisado

El público neutral podrá ver las acciones en directo y por televisión. Espn llevará las imágenes por su señal tradicional, no será codificado.

En cancha, por tratarse de un escenario neutral, estará permitido el ingreso de ambas parcialidades a las que se sumarán los amantes del fútbol en una ciudad tan fanática como la de Rosario.

