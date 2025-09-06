Apenas terminado el partido en Rosario, la utilería de Vélez desplegó el merchandasing por la 19ª estrella que bordará en el escudo del club en su camiseta.

Y es que el conjunto de Liniers llegó a ese número de conquistas a lo largo de su historia, ubicándose sólo atrás de los cinco más populares del país: River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo.

La fría estadística contempla en esa nómina también al amateurismo, por eso es que Alumni aún hace ruido en medio de tantos números.

Más allá de eso, el Fortín sigue encolumnado en la historia grande del fútbol nacional, sin perder de visita que todavía pelea en el presente Clausura y en la Copa Libertadores, donde ya está en cuartos de final y chocará con Racing.

Con Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes fue la segunda vuelta olímpica. Antes había ganado también el mano a mano con Estudiantes de La Plata por la Supercopa, pero la Internacional.

El técnico más importante de su historia continúa siendo Carlos Bianchi, quien ostenta la obtención de la Libertadores y la Intercontinental como mayores hitos.

La planilla completa de los títulos nacionales, Ligas y Copas, tiene al Millonario con 54 en lo más alto, el Xeneize lo sigue con 52, la Academia acumula 33 y el Rojo 25. El Top 5 lo cierra San Lorenzo con 17 y luego aparece Vélez con 14.

Desde los ´90 en adelante, el andar del club ha sido notable, más allá de los problemas con la Permanencia que sufrió en el pasado reciente y que lo puso complicado en el arranque del semestre.

A fuerza de buenos resultado en los últimos meses consiguió comenzar a dejar en el pasado esa tabla y concentrarse sólo en la de los primeros lugares, aunque debe seguir sumando para no sufrir.

Qué representa

La Supercopa reúne a los mejores equipos de una temporada. Enfrenta mano a mano por un título al mejor de la Liga local contra el ganador de la Copa Argentina.

El Fortín accedió al cruce en cancha de Rosario Central por haber obtenido la Liga del 2024 bajo la conducción de Gustavo Quinteros. Su rival de Santiago del Estero había gritado campeón en la Copa Argentina del 2024.