Torneo Federal A: Ben Hur de Rafaela el tercer descendido

Ben Hur de Rafaela visitó este domingo a Sportivo Las Parejas por la octava fecha de la Reválida B del Torneo Federal A 2025, perdió 3 a 1 y de esta forma perdió la categoría. El equipo dirigido por Adrián Gorostidi no tenía margen de error y debía ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de mantenerse en la tercera categoría del fútbol argentino. El árbitro del partido fue el tandilense Diego Novelli.

La caída en Las Parejas marcó el segundo descenso de Ben Hur bajo la conducción del ex delantero de Newells Old Boys de Rosario y Banfield, y selló un regreso rápido al fútbol regional, apenas un año después de haber alcanzado el Federal A.

La Fase Reválida se presentó como la última chance de permanencia, pero los resultados no acompañaron y la BH no logró cumplir el objetivo de sostenerse en la categoría. Con este desenlace, el equipo rafaelino deberá afrontar un nuevo desafío en el Torneo Regional Amateur 2026/2027, con la ilusión de reconstruir su camino de retorno.

El elenco de la comarca lechera santafesina, se convirtió en el tercer club en irse al descenso, sumándose a Crucero del Norte de Posadas y los mendocinos de Sportivo Gutiérrez