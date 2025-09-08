A una fecha del final, como quedó el panorama para el Deportivo Rincón

El nonagonal de la Zona campeonato del Torneo Federal A de fútbol llegó a su definición, este fin de semana se jugará la 9na fecha donde se definirán los cuatro clasificados y los cupos para la Copa Argentina 2026.

Luego de la derrota ante Villa Mitre como visitante, y el empate de Atenas de Rio Cuarto frente a Cipolletti, las cuentas del Deportivo Rincón son claras pensando en su futuro. En la última fecha del nonagonal recibe a Costa Brava de La Pampa, equipo que llega un punto por encima del elenco neuquino, solo una cosa sirve: ganar. El empate o derrota lo deja fuera de todo.

En principio, quien se imponga en el cotejo en Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, se quedará con quinta plaza a la Copa Argentina 2026, ya que ocuparía el quinto lugar de la zona A. el empate le sirve al elenco pampeano.

con el triunfo, Rincón estará en Copa Argentina

En segundo lugar, quien logre los tres puntos deberá esperar y saber qué pasa con el duelo donde Argentino de Monte Maíz recibe a Atenas RC. Rincón necesita que el elenco de Rio Cuarto no gane, así poder ubicarse cuarto y meterse en los cuartos de final.

Bolívar ya está clasificado con 17 puntos, Olimpo y Argentino tiene 12, con el empate están clasificando, la derrota por amplia diferencia los dejaría fuera.

Por otro lado, Cipolletti está 8vo, recibe a Olimpo en La Visera. El albinegro no tiene chances de clasificar, pero necesita ganar para subir posiciones de cara a los playoffs de la reválida.

Tabla de posiciones actual. fuente Promiedos

Como sigue el Federal A

Los cuatro primeros de cada zona jugarán los cuartos de final a partido ida y vuelta, posteriormente los ganadores irán por semifinales buscando la primera final por el ascenso.

Cipo no tiene chances de clasificar, pero buscará una mejor posición.

Los perdedores se sumarán a la zona reválida, que la integrarán los 10 no clasificados de la zona campeonato, más los 10 mejores de la fase reválida, ordenándose con cruces 1vs24, 2vs23, 3vs22… a partido ida y vuelta.

En la tercera fase clasifican los 12 ganadores, y se le suman los dos perdedores de la semifinal por el primer ascenso (14 equipos) reordenando nuevamente los cruces.

La cuarta fase la integrarán los 7 ganadores, más el perdedor de la final por el ascenso, armando el cuadro de cuartos de final por el segundo ascenso.