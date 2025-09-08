A una fecha del final, como quedó el panorama para el Deportivo Rincón

El nonagonal de la Zona campeonato del Torneo Federal A de fútbol llegó a su definición, este fin de semana se jugará la 9na fecha donde se definirán los cuatro clasificados y los cupos para la Copa Argentina 2026.
Luego de la derrota ante Villa Mitre como visitante, y el empate de Atenas de Rio Cuarto frente a Cipolletti, las cuentas del Deportivo Rincón son claras pensando en su futuro. En la última fecha del nonagonal recibe a Costa Brava de La Pampa, equipo que llega un punto por encima del elenco neuquino, solo una cosa sirve: ganar. El empate o derrota lo deja fuera de todo.
En principio, quien se imponga en el cotejo en Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, se quedará con quinta plaza a la Copa Argentina 2026, ya que ocuparía el quinto lugar de la zona A. el empate le sirve al elenco pampeano.
En segundo lugar, quien logre los tres puntos deberá esperar y saber qué pasa con el duelo donde Argentino de Monte Maíz recibe a Atenas RC. Rincón necesita que el elenco de Rio Cuarto no gane, así poder ubicarse cuarto y meterse en los cuartos de final.
Bolívar ya está clasificado con 17 puntos, Olimpo y Argentino tiene 12, con el empate están clasificando, la derrota por amplia diferencia los dejaría fuera.
Por otro lado, Cipolletti está 8vo, recibe a Olimpo en La Visera. El albinegro no tiene chances de clasificar, pero necesita ganar para subir posiciones de cara a los playoffs de la reválida.
Como sigue el Federal A
Los cuatro primeros de cada zona jugarán los cuartos de final a partido ida y vuelta, posteriormente los ganadores irán por semifinales buscando la primera final por el ascenso.
Los perdedores se sumarán a la zona reválida, que la integrarán los 10 no clasificados de la zona campeonato, más los 10 mejores de la fase reválida, ordenándose con cruces 1vs24, 2vs23, 3vs22… a partido ida y vuelta.
En la tercera fase clasifican los 12 ganadores, y se le suman los dos perdedores de la semifinal por el primer ascenso (14 equipos) reordenando nuevamente los cruces.
La cuarta fase la integrarán los 7 ganadores, más el perdedor de la final por el ascenso, armando el cuadro de cuartos de final por el segundo ascenso.