A poco de finalizar el parate por FIFA y que el fútbol argentino se reanude, Ángel Di María habló en la previa del duelo entre Rosario Central y Boca. Fideo, ya retirado del seleccionado nacional, se enfoca en el partido del domingo entre el Canalla y el Xeneize, y tuvo algunas palabras sobre su reencuentro con Leandro Paredes en ese cotejo, que tendrá lugar el domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

En lo que será un duelo crucial pensando en la clasificación tanto a los playoffs del Torneo Clausura como a las copas internacionales, también significará la primera vez que Di María y el volante de Boca se enfrenten dentro de una cancha, luego de compartir vestuario tanto en la Selección como en Paris Saint-Germain. En diálogo con TyC Sports, el atacante rosarino palpitó el reencuentro: "Enfrentar a Lea, que es casi como un hermano, no va a ser fácil. Sé que alguna que otra patadita me va a dar porque él lo hace y le gustan esas cosas", dijo apelando al humor.

Sobre si ya habían intercambiado mensajes previos al partido, Di María expresó: “Todavía no hablamos, faltan seis días, pero ya vamos a charlar. Es imposible tener una diferencia con él o que haya algún problema después de este partido. Seguramente quede todo dentro de la cancha y el cariño que le tengo va a seguir estando”.

Fideo y Central buscará cortar la buena racha de Boca en un partido clave. (Foto: Getty)

Así llegan Central y Boca

Los equipos liderados por Angelito y Paredes respectivamente disputan uno de los dos interzonales que cada equipo tiene durante el Clausura en lo que es un partido clave pensando en la tabla anual para ingresar a la Copa Libertadores 2026. Si bien el cuadro rosarino es uno de los dos invictos de la Zona B junto a River, dos empates consecutivos ante Riestra y Sarmiento (va 0-0 y debe completar el encuentro) lo alejaron de la punta del grupo y está en la quinta posición con 10 puntos, a cinco del Millonario.

Por su parte, el Xeneize suma tres victorias en fila tras estar 12 encuentros sin ganar y es tercero en la Zona A, dos puntos por debajo del puntero Barracas. Más allá de la carrera de ambos por asegurar un lugar en octavos de final del torneo doméstico, es otra batalla la que se libra: Boca suma 45 puntos en la tabla anual, al igual que Central, pero lo aventaja por diferencia de gol y hasta ahora se queda con el pase directo a la Libertadores mientras que los rosarinos (que igualmente deben un tiempo de último encuentro) ocupan el puesto de Repechaje, en el que tendrían que superar instancias previas para ingresar a fase de grupos en 2026.