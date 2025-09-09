Venezuela ya se juega en casa su última chance de soñar con el Mundial y derrota a Colombia 2 a 1 en Maturín, por la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Vinotinto necesita ganar para no depender de lo que pase en Bolivia con el dueño de casa ante Brasil. Entre los dos estará el representante de Conmebol, última chance de acceder a la próxima cita mundialista.

29 Se tranquilizan las acciones. Venezuela disminuye en intensidad después de un arranque con todo. Colombia comienza a tomar la posesión de la pelota.

12 Minutos. Gol de Venezuela. Martínez. Ataque de Venezuela por la derecha, salió el remate al primer palo que el arquero Mier quiso contener en el primer palo, dio rebote y el delanter empujó al gol. Se pidió infracción sobre el arquero, pero el VAR convalidó el gol del local.

9 Minutos. Gol de Colombia. Mina. Primer avance aislado del visitante que terminó en tiro de esquina desde la derecha del ataque. Gran centro y fuerte cabezazo del marcado central.

8 Minutos. Venezuela deja claro que se juega mucho y su rival se presenta en otro sintonía en los primeros movimientos. Ya gana el local que quiere ampliar la ventaja.

2 Minutos. Gol de Venezuela. Segovia. Pivoteo Rondón y descargó para su compañero recostado a la derecha. Fuerte remate que sacudió la red.

20:36 comenzó el partido

La previa

Venezuela y Colombia cierran su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. El encuentro, válido por la última fecha, se jugará desde las 20.30 en el Estadio Municipal de Maturín y promete emociones fuertes en una nueva edición del Clásico de la Frontera.

La Vinotinto llega con la obligación de sumar de a tres. Tras caer ante Argentina en la jornada pasada, el conjunto de Fernando Batista necesita un triunfo para asegurar su lugar en el repechaje, sin importar lo que suceda entre Bolivia y Brasil. Un empate o una derrota lo dejarían pendiente de lo que sucede en Bolivia, con el dueño de casa y Brasil.

En el final de su quinto proceso de Eliminatorias, Rondón buscará liderar a Venezuela al Mundial. (Foto: Reuters)

Por eso, el técnico argentino apuesta a una formación bien ofensiva con Jefferson Soteldo, Josef Martínez y Salomón Rondón desde el arranque.

Del otro lado, Colombia ya tiene el boleto asegurado. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo recuperó confianza luego de golear 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla y ahora afronta el partido con la tranquilidad de la clasificación en el bolsillo, aunque con el condimento especial de poder dejar afuera a su clásico rival.

Su técnico dispuso 6 cambios en relación a la última presentación, pero mantiene a Luis Díaz en el once que de convertir se convertirá en el goleador absoluto de las Eliminatorias, superando a Lionel Messi.

Formaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; José Martínez, Telasco Segovia; Eduardo Bello, Jefferson Soteldo; Salomón Rondón, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jéfferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Hora: 20.30

TV: D Sports

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Estadio: Municipal de Maturín

El historial y el contexto le agregan tensión al choque fronterizo. Venezuela, única selección sudamericana que nunca jugó un Mundial, se aferra a la ilusión con Salomón Rondón como bandera, mientras que los cafeteros buscarán cerrar las Eliminatorias con una sonrisa y darle rodaje a sus figuras, entre ellas James Rodríguez y Luis Díaz.

