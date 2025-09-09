Examen de admisión para prestadores de pesca deportiva 2025

El ministerio de Turismo de la Provincia informa que ya se encuentran definidas las fechas y requisitos para participar del examen de admisión al Curso de Formación para Prestadores de la Actividad Pesca Deportiva 2025. La instancia evaluatoria se desarrollará en Junín de los Andes, con dos jornadas de examen teórico y práctico.

El viernes 12 de septiembre, a las 9, se realizará el examen teórico en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (hospital viejo), ubicada en Ginés Ponte y Padre Milanesio. Una vez aprobada esta instancia, los postulantes podrán acceder a la evaluación práctica, que tendrá lugar el sábado 13, a las 10, en el Puente Banana sobre el río Chimehuín.

El examen teórico consistirá en respuestas de opción múltiple y se aprobará con un 70% de respuestas correctas. Se evaluarán conocimientos básicos sobre pesca deportiva (equipos, modalidades y tipos de mosca), reglamento patagónico, buenas prácticas en la actividad, nociones del Parque Nacional Lanín y de los ambientes de pesca. Por su parte, el examen práctico comprenderá modalidades de pesca desde costa, vadeo y embarcada, con evaluación de casteo, nudos y uso de moscas. Cada participante deberá concurrir con su propio equipo de pesca y llevar indumentaria obligatoria (anteojos y gorra).

El curso cuenta con un cupo limitado de 40 postulantes. La admisión se realizará en base a la presentación de documentación requerida y la aprobación de los exámenes de ingreso, que se ordenarán por mérito. En caso de igualdad de condiciones entre aspirantes, se efectuará un sorteo para definir las vacantes disponibles.

Para acceder a los exámenes, la documentación deberá ser enviada completa en formato PDF por correo electrónico hasta el 10 de septiembre de 2025.

Entre los requisitos figuran: residencia permanente en la provincia del Neuquén con una antigüedad mínima de 2 años, ser mayor de 18 años, poseer estudios secundarios completos, contar con disponibilidad horaria, movilidad, acceso a internet y equipamiento informático, además de conocimientos básicos y experiencia en pesca deportiva. También se solicita equipamiento propio (cañas, moscas, leaders y waders) y el compromiso de habilitarse como prestador de la actividad una vez finalizado el curso.

Para iniciar el cursado, cada participante deberá acreditar el pago correspondiente a la Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén.