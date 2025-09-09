¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Lluvias, viento y nevadas: el detalle del pronóstico en Neuquén para el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional informó el tiempo esperado para Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

Por Nicolás Alvarez
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 22:25
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles 10 de septiembre con condiciones inestables en distintos puntos de la provincia de Neuquén. El informe prevé lluvias, nevadas en zona cordillerana, y vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Neuquén Capital: viento fuerte por la tarde

En la capital provincial, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y 11 grados de temperatura. Hacia la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con 13 grados y vientos del oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 78 km/h.

Por la tarde se prevé la condición más destacada del día: ráfagas del sudoeste de hasta 87 km/h, con una máxima de 20 grados. Durante la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 13 grados.

Zapala: lluvias matinales y viento en aumento

Zapala tendrá un inicio de jornada con lluvias aisladas y 4 grados, que se intensificarán durante la mañana con 6 grados de temperatura. La tarde será ventosa, con ráfagas del oeste de hasta 87 km/h y una máxima de 12 grados. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, 6 grados y vientos más moderados.

San Martín de los Andes: alerta por lluvias y nevadas

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias en la zona cordillerana. En San Martín de los Andes, la madrugada comenzará con lluvias fuertes y apenas 1 grado, mientras que la mañana continuará con precipitaciones y 3 grados.

Durante la tarde se esperan lluvias aisladas y una máxima de 7 grados. Hacia la noche, las condiciones se tornarán más invernales con lluvias y nevadas, 2 grados de temperatura y ráfagas de hasta 50 km/h.

Chos Malal: jornada ventosa y con lluvias

En Chos Malal, la madrugada y la mañana estarán marcadas por lluvias fuertes y vientos del oeste que alcanzarán los 69 km/h, con temperaturas entre 6 y 7 grados. La tarde será ventosa, con ráfagas de hasta 87 km/h y una máxima de 14 grados. La noche mejorará parcialmente, con cielo algo nublado y 7 grados.

