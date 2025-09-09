Lluvias, viento y nevadas: el detalle del pronóstico en Neuquén para el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles 10 de septiembre con condiciones inestables en distintos puntos de la provincia de Neuquén. El informe prevé lluvias, nevadas en zona cordillerana, y vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Neuquén Capital: viento fuerte por la tarde

En la capital provincial, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada y 11 grados de temperatura. Hacia la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con 13 grados y vientos del oeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 78 km/h.

Por la tarde se prevé la condición más destacada del día: ráfagas del sudoeste de hasta 87 km/h, con una máxima de 20 grados. Durante la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 13 grados.

Zapala: lluvias matinales y viento en aumento

Zapala tendrá un inicio de jornada con lluvias aisladas y 4 grados, que se intensificarán durante la mañana con 6 grados de temperatura. La tarde será ventosa, con ráfagas del oeste de hasta 87 km/h y una máxima de 12 grados. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, 6 grados y vientos más moderados.

San Martín de los Andes: alerta por lluvias y nevadas

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias en la zona cordillerana. En San Martín de los Andes, la madrugada comenzará con lluvias fuertes y apenas 1 grado, mientras que la mañana continuará con precipitaciones y 3 grados.

Durante la tarde se esperan lluvias aisladas y una máxima de 7 grados. Hacia la noche, las condiciones se tornarán más invernales con lluvias y nevadas, 2 grados de temperatura y ráfagas de hasta 50 km/h.

Chos Malal: jornada ventosa y con lluvias

En Chos Malal, la madrugada y la mañana estarán marcadas por lluvias fuertes y vientos del oeste que alcanzarán los 69 km/h, con temperaturas entre 6 y 7 grados. La tarde será ventosa, con ráfagas de hasta 87 km/h y una máxima de 14 grados. La noche mejorará parcialmente, con cielo algo nublado y 7 grados.