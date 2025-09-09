Luego de que la Selección Argentina se despida de las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 ante Ecuador en un partido cargado de polémicas, el que habló sobre el encuentro fue Lionel Scaloni, que dejó su análisis del encuentro y lamentó que el encuentro se haya "desvirtuado" luego de la expulsión de Nicolás Otamendi.

"Estamos acostumbrados a ganar pero a veces no te toca. Cuando el rival juega, hay veces que tenes que sufrir, y lo hemos hecho. Salimos al segundo tiempo con el miedo de tener una expulsión. A partir de ahí, el partido se desvirtuó y no pudimos llegar a situación de gol", expresó el Gringo, que además afirmó que Argentina compitió pese a la derrota final: "El equipo dio la cara a su manera, jugando, ante un rival muy bueno. Pienso que pudimos haber hecho algo más pero no se dio".

Además, el DT se apenó por la roja de Otamendi, que podría significarle perderse el inicio del Mundial 2026: "Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial", comentó sobre quien es el cuarto expulsado en lo que va de su ciclo (en total van 89 partidos). Además, evitó polemizar sobre la jugada del penal de Tagliafico, a pesar de que en el entretiempo se lo vio reclamándole al árbitro Wilmer Roldán.

Por último, pensando en la fecha FIFA de octubre, en la que Argentina realizará una gira amistosa en Estados Unidos ante Venezuela y Puerto Rico, el técnico señaló la importancia de esos encuentros: "Esperamos no sólo dar oportunidades, también terminar de conformar el plantel para el Mundial".