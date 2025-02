Argentina Open: el campeón defensor Díaz Acosta se despidió en primera ronda

En el primer día del cuadro principal del Argentina Open ya dejó una certeza: habrá nuevo campeón en 2025. Es que Facundo Díaz Acosta, último ganador del certamen, cayó en primera ronda ante el brasileño Thiago Seyboth Wild por 3-6, 6-2 y 6-3. Además en el último turno, Mariano Navone se impuso en sets corridos a Francisco Comesaña y pudo avanzar a la siguiente etapa.

La historia comenzó favorablemente para el Zurdo, que consiguió el que hasta ahora es su único título ATP en la pasada edición del certamen. Seyboth Wild buscaba las líneas y eso lo hacía estar impreciso, algo que el argentino aprovechó para imponerse desde su zurda. Así fue que llegó el break para ponerse 5-3 y cerrar con su servicio el 6-3 inicial

No obstante, en el segundo set comenzó a darse vuelta el trámite. El brasileño parecía estar con mayor timing, encontrando mejores golpes y, gracias a eso también un rápido quiebre que lo puso 2-0. A pesar de ese buen inicio de su rival, Díaz Acosta recuperó terreno y quebró para ponerse 3-2. No obstante, el argentino no pudo sostener esa recuperación con su servicio y Seyboth Wild consiguió una nueva ruptura que definió el set: desde allí el brasileño estuvo incontenible, llevándose este parcial por 6-2.

En el último capítulo la paridad fue la tónica hasta que el avance agresivo del brasileño se impuso para conseguir quiebres consecutivos y sacar, desde el quinto game, una ventaja que supo mantener para terminar llevándose el encuentro por 6-3 y avanzar a la siguiente ronda. Durísima derrota para un Díaz Acosta que se va demasiado rápido y la pérdida de puntos le costará la salida del top 100 del circuito ATP.

Navone le ganó a Comesaña el duelo argentino

El ganador del punto decisivo ante Noruega por la Copa Davis comenzó su travesía en el Argentina Open ante el Tiburón, uno de sus amigos en el circuito que tuvo de rival repetidas veces, exactamente 11. Esta vez, en su primer duelo ATP, el duelo quedó para un Nave que fue superior en el primer set tanto con su servicio como aprovechando algunos errores del marplatense para romperle dos veces el servicio, sobreponerse al break de su oponente y llevarse la manga 6-4.

Navone se llevó el duelo argentino ante Comesaña. (Foto: Argentina Open)

Este envión le sirvió a un Navone que arrancó mostrando su mejor nivel en el segundo set, donde luego de quebrar se puso 3-1. Sin embargo, el calor y la humedad le pasaron factura al oriundo de 9 de Julio, que debió ser atendido por unos calambres que lo desgastaron durante el resto del partido. No obstante, Nave resistió y mantuvo a raya a un Comesaña que cuando arriesgó no tuvo la precisión suficiente para cerrar 6-4 y 6-4 una muy buena victoria que lo ubica en segunda ronda, donde tendrá la difícil misión de enfrentar al danés Holger Rune.