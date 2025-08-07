Desesperada búsqueda en Cipolletti: Le robaron el bolso con los estudios médicos de su bebé de 13 días

La angustia de una familia cipoleña se mezcla con la desesperación de una búsqueda a contrarreloj. Valentina, una joven madre, fue víctima de un robo en pleno centro de la ciudad. Una pareja de ladrones, inhibió el cierre centralizado del auto estacionado y se llevó un bolso maternal y la cartera con toda la documentación de ella y del bebé de apenas 13 días, que está internado en neonatología.

El hecho sucedió a las 11.30 de la mañana en la calle San Martín, entre España y Miguel Muñoz, y el accionar de los delincuentes quedó grabado en las cámaras de seguridad de un comercio. En el video se puede ver como una mujer pasa primero y siguió al padre de la víctima desde que se bajó del auto hasta que ingresó a la farmacia ubicada en esa cuadra. Mientras, un hombre se escondió detrás de un árbol y esperó la indicación de su cómplice para actuar.

El delincuente actuó apenas el hombre bajó del Renault Sandero color ladrillo e inhibió la señal de frecuencia del control remoto que activa el cierre centralizado. Luego esperó. cuando se aseguró de que no volvería rápidamente, actuó con total impunidad. Abrió la puerta sin dificultad, agarró un bolso maternal negro y la cartera sin llamar la atención de nadie.

El dolor y desesperación de la familia es inmenso. En el interior del bolso, se encontraba toda la documentación de su bebé prematuro, que tiene apenas 13 días de vida y se encuentra internado en la sala de neonatología. Esta información, junto con los estudios médicos que también se llevaron, es crucial para el seguimiento de la salud del pequeño. En la cartera, además de la documentación de Valentina, estaba la del bebé.

Esta mujer siguió al padre de la víctima hasta que ingresó a una farmacia y le indicó a su cómplice que podía actuar con tranquilidad

Desde la familia, la principal preocupación no son los objetos materiales, sino la posibilidad de recuperar los papeles que son fundamentales en este delicado momento. "Les pido por favor que compartan para poder recuperarlos", claman, con la esperanza de que la difusión del caso ayude a que quien tenga el bolso se apiade y lo devuelva.

Si tenés alguna información que pueda ayudar a Valentina a recuperar el bolso y, lo más importante, la documentación de su bebé, podés comunicarte con la policía o acercarte a la Comisaría Cuarta de Cipolletti.