Inventó una máquina que hace 60 kilos de milanesas por hora y ya exportó hasta Kuwait

¿Hacer 60 kilos de milanesas por hora mediante un proceso completamente automatizado? Un ingeniero cordobés inventó una máquina para lograr eso, y ya vende 200 de esos aparatos por mes a 8 países del mundo: Uruguay, Brasil, México, Israel, Estados Unidos, España, Italia y hasta Kuwait.

Lo sorprendente es que esas ‘milangas’ que parecían tan ‘argentas’ piden pista en el mundo. Tal vez por un dato que es clave: el invento cordobés es mutifunción. Cambiando los rodillos por los que pasa la carne permite que se utilice para empanar otros alimentos, y producir desde albóndigas hasta bombitas de queso o nuggets de pollo. ¿Quizá por eso una de ellas hasta la compraron en Kuwait, que es territorio árabe?

La máquina se ocupa de todo, desde el corte de la carne hasta el masajeo con condimentos para lograr el sabor ideal y el empanado final. La creación es de Franco Baliosian y la empresa con la que hace estos novedosos aparatos se llama “Balcami”.

Claro que lo primero que pensó el hombre es en la posibilidad de facilitarle la vida a los pequeños productores, para que logren una herramienta que les posibilitara, con poca inversión, aumentar sus ventas. “Con nuestra tecnología una pollería que antes producía 20 kilos por hora ahora puede hacer 60 kilos con menos costos y mejor sabor” dijo el profesional, orgulloso del logro.

Exportar al mundo

Sin embargo el interés de países como Israel o Estados Unidos no estaba en los planes del experto. “Nunca imaginé que estas máquinas viajaran tan lejos” se asombró el ingeniero.

Su apuesta dio resultado. Lo que empezó como una idea cobró forma enseguida, aunque el hombre le puso fecha a su emprendimiento. “Alquilé un galpón con el dinero justo para un mes. Sabía que debía producir, vender y cobrar rápido para sobrevivir”.

La máquina en acción

Por fortuna, todo se dio de manera exitosa. Hoy no sólo vende sus máquinas en Argentina, sino que exporta, y va por más. "¿Quién dijo que un sabor tan argentino no podía trascender fronteras?" Finalizó, con entusiasmo.