La inflación en CABA fue del 2,5% en julio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en julio, según informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA). Con este dato, los precios en la ciudad acumulan un alza del 18,1% en lo que va de 2025, mientras que la variación interanual alcanza el 40,9%.

Se trata del registro más alto desde marzo, cuando el índice marcó una suba del 3,5%. La aceleración de julio estuvo impulsada principalmente por los rubros Restaurantes y hoteles, Transporte y Recreación y cultura. En junio, el IPC porteño había sido del 2,1%.

El INDEC publicará el próximo miércoles 13 de agosto el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional correspondiente al séptimo mes del año.

Por su parte, analistas privados proyectan una inflación nacional cercana al 2%. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, julio habría cerrado con una suba de 1,8%.

Qué rubros impulsaron la inflación en CABA en julio

Los sectores que más impactaron en el aumento del IPC en la ciudad fueron: