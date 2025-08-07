Mariano Peluffo se metió en el escándalo de Julieta Prandi con su ex y ventiló el peor secreto

En medio del juicio que enfrenta Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, por denuncias de violencia y manipulación, Mariano Peluffo decidió dar un paso al frente. El conductor declaró ante el tribunal de Campana, revelando detalles clave que muestran el nivel de hostigamiento que vivió su excompañera de radio.

Al salir de los tribunales, Mariano Peluffo habló con los medios y relató parte de lo que fue su declaración judicial. Según explicó, el clima dentro de la sala era extremadamente denso, y contó que Julieta Prandi había pedido que Claudio Contardi no estuviera presente durante la audiencia. Sin embargo, por cuestiones legales, esto no fue posible, aunque se colocó un biombo para evitar el contacto visual entre ambos.

Peluffo también recordó cómo fue tomando conocimiento del drama que vivía Julieta Prandi mientras compartían el programa de radio. “Ella lo iba contando de a poco, como pelando una cebolla. Eran recuerdos que le venían por partes y que compartía con nosotros en confianza”, explicó el conductor conmovido.

Uno de los datos más preocupantes que reveló Mariano Peluffo fue que el exmarido de Julieta Prandi la llamaba insistentemente justo durante el horario en que ella trabajaba. “Siempre de 14 a 17 aparecían los problemas: el colegio, los chicos, cualquier excusa para generarle angustia. Era evidente que buscaba romperle su única fuente de ingreso”, declaró.

Pero lo más grave llegó con el testimonio de los hijos de la pareja, quienes, según reveló Mariano Peluffo, aseguraron que no querían mantener ningún vínculo con su padre. A eso se sumaba el aislamiento al que Claudio Contardi sometía a Julieta Prandi: la alejaba de su familia, de sus amigos y la controlaba constantemente a través del celular.

“El teléfono era su herramienta de vigilancia: le pedía fotos, quería saber dónde estaba, con quién y a qué hora. Todo era un control constante. Ella vivía mirando el celular, siempre tensa”, agregó Peluffo, remarcando que era una forma de manipulación silenciosa pero constante.

En su testimonio ante el tribunal, el conductor afirmó sin dudar que Claudio Contardi ejerció violencia económica. “Me preguntaron si noté esa violencia. Respondí: '¿Dónde no?' Si uno deja de aportar sabiendo que del otro lado dependen de eso para vivir, es una forma clara de ejercer poder”, reflexionó.

Para cerrar, Mariano Peluffo expresó su admiración por la actitud de Julieta Prandi durante el proceso judicial. “La vi fuerte, entera, con ganas de que se sepa toda la verdad. Lo que más quiere es que esto se termine y se haga justicia”, concluyó con firmeza.