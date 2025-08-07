Tras la aparición de Milei en La Matanza, se activa la mesa de campaña bonaerense

El Gobierno nacional convocó a la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) para coordinar los próximos actos y recorridas de sus candidatos, además de organizar la participación directa del presidente, Javier Milei. Hoy, el mandatario desembarcó en La Matanza para presentar a sus postulantes bajo el slogan “kirchnerismo nunca más”.

El encuentro tuvo lugar entre las 16 y las 17 horas en el salón norte de la Casa Rosada. Fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia del asesor, Santiago Caputo, y su equipo, además del armador político, Sebastián Pareja. Minutos antes, el Presidente mantuvo una reunión con todo su gabinete.

Esta fue la segunda reunión del equipo electoral libertario, luego de las contramarchas por el lanzamiento inicial de la campaña, que estaba previsto para este miércoles en el nuevo centro logístico de Mercado Libre en Tres de Febrero, pero que fue finalmente suspendido. También se barajó realizar la foto oficial de los candidatos junto al presidente en Balcarce 50, pero se descartó esa idea.

Desde Nación explicaron: “No era una actividad que represente lo que queremos para la campaña”. Por ello, decidieron que la presentación se realice en la tercera sección electoral bonaerense y que la campaña utilice la tipografía del emblemático libro “Nunca Más”, elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).