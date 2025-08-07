Murió un guía turístico argentino que había desaparecido durante una excursión

Las autoridades de Paraguay confirmaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Wenceslao Benoit, un empresario turístico argentino de 77 años que se encontraba desaparecido desde el 31 de julio. El hombre había sido visto por última vez en la zona del cerro León, dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco, a unos 660 kilómetros de Asunción.

Benoit se había radicado en Paraguay hacía más de cuatro décadas y se desempeñaba como guía turístico. Había ingresado al parque acompañado por un ciudadano belga, Raphael Giong, con quien planeaba realizar una excursión. Según la información oficial, al caer la noche no lograron regresar, y al día siguiente sus familiares reportaron la desaparición, lo que activó un operativo de búsqueda.

El cuerpo fue localizado tras varios días de rastrillajes por integrantes de la comunidad indígena Ayoreo Totobiegosode, a poco más de un kilómetro del sitio donde había aparecido su camioneta abandonada. Aunque estaba relativamente cerca del acceso al parque, se había internado en una zona de vegetación muy densa y de difícil acceso, según informaron los rescatistas.

El turista belga logró salir del parque y declaró que Benoit le había comentado que padecía problemas cardíacos. Por el momento, los investigadores no encontraron signos de violencia en el cuerpo y la principal hipótesis apunta a una muerte por deshidratación o agotamiento físico.

Se espera que la autopsia arroje mayores precisiones sobre la causa del fallecimiento. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay había informado previamente que ambos excursionistas no pudieron regresar a tiempo por la falta de luz en la zona.