En fotos: así son las vacaciones de Cande Ruggeri y su familia en Villa La Angostura

Cande Ruggeri decidió tomarse un merecido descanso y eligió el sur argentino como destino. Junto a su pareja, Nicolás Maccari, y su hija Vita, de tan solo dos años, la modelo se encuentra disfrutando de unos días en Villa La Angostura, rodeada de paisajes nevados y momentos en familia que compartió con sus seguidores en redes sociales.

La nieve fue la gran protagonista de esta escapada, y Vita, vestida como una auténtica princesa de "Frozen", vivió una experiencia inolvidable: construyó su propio muñeco de nieve. Cande Ruggeri compartió el tierno momento en un video que rápidamente enterneció a sus fans. El muñeco, inspirado en Olaf, fue decorado con mucho estilo: gorro beige, lentes de sol, ramas y una clásica zanahoria como nariz.

“Mi compañerita”, escribió Cande Ruggeri en Instagram, junto a una seguidilla de postales donde posa abrazada a su hija. A pesar de su corta edad, Vita demostró tener una soltura natural frente a la cámara, algo que claramente heredó de su mamá.

En medio del descanso y los juegos en la nieve, también hubo espacio para el romanticismo. Cande Ruggeri compartió una imagen abrazada a Nicolás Maccari, con un imponente paisaje de fondo, y acompañó la publicación con un breve pero sentido mensaje: “Con mi amor en el sur”.

Además de mostrar momentos íntimos en familia, la modelo no dejó de marcar tendencia. Uno de sus looks más comentados fue un conjunto invernal en tonos claros, donde combinó una campera acolchada con botas de nieve, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

Cande Ruggeri no se quedó ahí y sorprendió con un outfit más osado: un mono negro clásico, sobre el que sumó un tapado de piel marrón. El look se completó con una vincha negra, gafas oscuras, botas al tono y una cartera a juego, destacando su lado más fashionista.

Como ya es habitual, cada una de sus publicaciones generó una ola de reacciones positivas. Sus seguidores celebraron no solo los looks sino también la ternura de los momentos familiares que eligió mostrar.

Villa La Angostura, con sus paisajes soñados, fue el escenario perfecto para esta escapada que combinó moda, amor y mucha nieve. Cande Ruggeri, una vez más, supo compartir el equilibrio justo entre lo personal y lo estético.