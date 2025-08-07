Fueron por unos disparos y encontraron 4 kilos de marihuana y vehículos robados en Neuquén

Lo que empezó como un allanamiento por una causa de abuso de armas terminó con un golpe certero contra el narcomenudeo y el robo de autos en Cipolletti y Neuquén. Por una orden judicial, la Policía allanó una chacra de Ferri, pero además de las vainas servidas, encontraron una gran cantidad de marihuana y dos vehículos robados del otro lado del puente.

El operativo se desarrolló durante la mañana de hoy, y estuvo encabezado por el Destacamento 128° de Ferri, pero la gravedad de lo que se encontró necesitó la colaboración del COER y de Toxicomanía, además de darle intervención a la fiscalía Federal de Roca. El lugar indicado en la denuncia por disparos de armas de fuego era una propiedad de la calle Esmeralda al 3000, en la zona de chacras. Pero una vez adentro los policiales encontraron más cosas de las que buscaban en un primer momento.

En el lugar hallaron más de 4 kilos de marihuana fraccionados en 12 bolsas listos para ser cortados y vendidos. También secuestraron una balanza de precisión y frascos con fertilizante para cultivo indoor. La droga fue valuada en más de tres millones de pesos, que en el mercado supera largamente ese valor.

Pero había más. En el patio había una Renault Kangoo y una moto Zanella ZR150 que, tras consultar el sistema, tenían pedido de secuestro por robo. Las habían sustraído en Neuquén este año. La camioneta el 4 de enero y la moto el 10 de mayo, con denuncias radicadas en la Comisaría 21° del barrio San Lorenzo.

Los 4,068 kilos de marihuana estaban enbolsados y listos para comercializar

Dentro del predio hallaron vainas de calibre 9 milímetros y 22, posiblemente relacionadas con la causa original por abuso de armas. Serán peritadas para ver si se usaron en algún hecho violento.

En la vivienda vivía un matrimonio, que quedó imputado por encubrimiento y por tenencia de estupefacientes. Una parte de la causa quedó en manos de la fiscalía federal de Roca y la otra, a cargo del Ministerio Público de Cipolletti. Todo lo que encontraron fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.