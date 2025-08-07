Árbitro mendocino para el choque zonal del Nonagonal

Todo confirmado para el cruce regional de la 4ª fecha en el Nonagonal del Federal A entre Deportivo Rincón y Cipolletti que se jugará el sábado a las 15:30 y se transmitido por AM550 y todas las repetidoras del Grupo Prima desde el interior neuquino.

El árbitro del gran partido del fin de semana será el mendocino Jorge Etem, quien no tiene registros de un duelo previo entre los patagónicos que se presente crucial para ambos en la pelea por terminar entre los 4 mejores de la zona A que avanzarán a la tercera ronda del campeonato, por el ascenso a la Primera Nacional.

Duilio Botella tiene un par de cosas por resolver en el León. El lateral izquierdo no está confirmado todavía y en la práctica del viernes serán exigidos David Díaz y Emmanuel Giménez, ambos reemplazados el domingo en Bahía Blanca contra Olimpo (0 a 0) por sendos golpes.

Daniel Cravero, por el lado del Albinegro, tampoco está exento de posibles modificaciones. La expulsión de Nicolás Parodi en la última jugada del primer tiempo ante Kimberley en La Visera (victoria de 3 a 1) obligará al ingreso de un nuevo referente de área. Todos los caminos conducen a Ricardo Dichiara que todavía no ha marcado desde su arribo al Capataz.

Mientras tanto, el goleador y figura de Cipo, Cristian Ibarra, no llegaría en condiciones. Además, el cuerpo técnico no pierde de vista que se jugará sobre césped sintético y el delantero será vital de cara a lo que resta de esta instancia decisiva en la temporada.

Sin visitantes

Pese a la cercanía entre Rincón de los Sauces y Cipolletti, la policía de la provincia de Neuquén no ha autorizado la presencia de público visitante.

En cancha de Rincón sólo se permitirá el ingreso de los simpatizantes del León que hasta el momento no ha ganado en esta instancia. Además, los de Botella deben cumplir todavía con la fecha libre, situación por la que ya pasó Cipolletti.

Hasta el momento, el Nonagonal es liderado por Ciudad Bolívar y Olimpo, ambos con 7 puntos y 3 partidos jugados. Los persigue Atenas de Río Cuarto con 5 y la misma cantidad de fechas, Costa Brava de La Pampa tiene 4 unidades y un partido menos. Argentino de Monte Maíz también tiene 3 y aún no quedó libre, Cipo 3, Rincón 2, Kimberley 1 y cierra Villa Mitre sin puntos.

Precisamente, en Mar del Plata se jugará el otro compromiso del sábado. En cancha de Kimberley, el dueño de casa esperará a Argentino.

El domingo, a las 14, Costa Brava esperará a Atenas y desde las 15:30, el plato fuerte, el clásico bahiense entre Villa Mitre y Olimpo del que puede sacar provecho los zonales que vienen desde atrás en la tabla de posiciones.