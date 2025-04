El 15 de abril, el día que nunca juega Liverpool por la tragedia de Hillsborough

Hoy se cumplen 35 años de la Tragedia de Hillsborough. Pero el fútbol no se olvida de los 97 muertos de aquel día.

El 15 de abril parece un día más en el calendario, donde a cualquier equipo alrededor del mundo le puede tocar jugar algún partido. Sin embargo, hay una certeza: Liverpool no. No lo hace desde 1989 y no lo volverá hacer, por respeto a las víctimas de la tragedia Hillsborough, que se cobró 96 vidas y 766 heridos, y que cambió la forma de ver el fútbol en Inglaterra.

Aquella fatídica jornada, donde los fanáticos de los Reds se hicieron presentes para ver a su equipo ante Nottingham Forest en Sheffield por la semifinal de la FA Cup. Miles de hinchas se acercaron al estadio pero un problema con el tránsito acrecentó el nerviosismo de los que todavía estaban en camino, que a medida que llegaban se metían lo más rápido que podían en la primera entrada que veían.

De esta manera, una de las tribunas colapsó de gente, que terminó aplastada contra las vallas hasta que uno de los aficionados saltó al campo de juego, donde el encuentro ya había comenzado, le explicó al capitán Alan Hansen que la gente se estaba muriendo y el duelo se suspendió. Recién en ese instante la policía permitió el ingreso al terreno y se conoció la gravedad de la situación: mientras cientos huían espantadaos, decenas de cuerpos de personas de entre 10 y 67 permanecieron tendidos en el piso.

Hoy se cumplen 36 años de la Tragedia de Hillsborough. Un antes y un después en la historia del fútbol británico uD83CuDDECuD83CuDDE7. Fue en un Liverpool-Nottingham Forest. Murieron más de 90 personas, entre ellas, un niño de 10 años, primo de Steven Gerrard.



uD83DuDCF9 @diarioaspic.twitter.com/ylE8zENffE — VSports Team (@VSportsTM) April 15, 2025

Liverpool nunca más jugó un 15 de abril: la tragedia que cambió el fútbol inglés

La tragedia de Hillsborough, que terminó con la vida de 96 personas, primero se le adjudicó oficialmente a los propios hinchas de Liverpool, quienes aseguraban que todo se trató de negligencia policial. Desde el club no solo tomaron la decisión de no volver a jugar ese día, y hasta incluso dejaron de comprar al histórico periódico británico The Sun, por aferrarse a la información oficial sobre la culpabilidad de la tragedia.

Con los hooligans con un prontuario negativo, el juez Taylor propuso estadios más seguros, sin vallas ni localidades de a pie, por lo que a partir de ahí todos debían estar sentados. Además, aumentar el protocolo de seguridad en el exterior del estadio y que se evite el accionar de los hinchas violentos. De esta manera, entre los clubes y el Gobierno lograron conseguir dinero para mejorar las canchas y se comenzó a vivir el fútbol de otra manera: sin hooligans, sin populares y con transmisión de TV con formato de pago.

Años más tarde, una nueva investigación concluyó que las causas no habían tenido que ver con ninguna acción violenta por parte de los aficionados, si no que fue a causa del exceso de aforo, ineficiencia policial en los controles y el mal estado del estadio, que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios.

El homenaje de Liverpool a 36 años de la Tragedia de Hillsborough

A raíz de un nuevo aniversario de este hecho fatal, la cuenta oficial de los Reds realizó un posteo en X en el que se lee: "Hoy se conmemora el 36.º aniversario del desastre de Hillsborough. Como siempre, nuestros pensamientos están con todos los afectados y los 97 aficionados, que jamás serán olvidados. Nunca caminarás solo".

A su vez, el entrenador Arne Slot y el defensor Virgil Van Dijk, junto a otros miembros de juveniles, depositaron coronas de flores en el Hillsborough Memorial en Anfield, junto con el director jurídico Jonathan Bamber y los embajadores Natasha Dowie e Ian Rush.

Día de tributos en Liverpool: Arne Slot y van Dijk acercaron una ofrenda floral en homenaje al aniversario 36 de la tragedia de Hillsborough.



uD83DuDCF8 @LFC pic.twitter.com/UNFTYsTULq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2025