Una de las conclusiones que deja el amistoso internacional frente a Millonarios que marca el comienzo del 2026 para River es el hecho de que Paulo Díaz definitivamente no forma parte de los planes de Marcelo Gallardo. El entrenador dejó afuera del banco al zaguero chileno en el duelo en el Gran Parque Central y su ciclo en el Millonario, a falta de una oferta para marcharse, parece finalizado.

El entrenador aprovechó el encuentro para a los nuevos refuerzos y darle rodaje a los juveniles, pero Díaz, pese a que no abundan zagueros dentro del plantel, ni siquiera integró el banco de suplentes. Luego de perder protagonismo durante 2025, el trasandino que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y es uno de los salarios más elevados, y parece que la voluntad de ambas partes es una salida anticipada.

Por el momento, Díaz recibió un sondeo de Inter Miami a fin de año, pero lo rechazó porque no cumplía sus expectativas salariales. Se habla también de un posible retorno al fútbol de Medio Oriente, aunque sin nada concreto aún. Del lado de River, y luego de la salida de Sebastián Boselli, vendido a Getafe, se mantienen las negociaciones para incorporar a Jhohan Romaña, el central de San Lorenzo pretendido hace ya un largo tiempo.