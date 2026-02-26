En la búsqueda de un nuevo título internacional para sus vitrinas, Lanús visita a Flamengo en el Maracaná desde las 21.30 por el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana. El Granate sacó ventaja con el 1-0 de la ida, pero tiene la difícil misión de sostenerla frente al último campeón de la Copa Libertadores y uno de los equipos más poderosos del continente. El encuentro es transmisión de ESPN y Disney+.

Hace exactamente una semana, Lanús se valió del gol de Rodrigo Castillo para sacar una mínima ventaja en La Fortaleza. Sin embargo, la serie quedó completamente abierta y se definirá este jueves en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con el Granate buscando sostener una racha reciente que favorece a los equipos de Argentina en la competencia: en los últimos tres duelos de Recopa Sudamericana entre equipos de ambos países, el representante albiceleste se impuso sobre los brasileños.

Castillo, de gran momento, le dio la victoria a Lanús en la ida. (Foto: AFP)

En cuanto a la formación, Mauricio Pellegrino pondrá lo mejor que tiene en cancha, con lo que no habrá modificaciones respecto del encuentro de ida. Por el lado de Flamengo, el entrenador Filipe Luis le devolverá la titularidad al goleador Pedro, suplente en la ida, reemplazando a Luiz Araújo. El Mengão, al igual que Lanús, pretende levantar la Recopa por primera vez en su historia y está obligado a un resultado positivo en un Maracaná repleto.

El banderazo de los hinchas

El día previo a la final destacó la imagen de una gran cantidad de simpatizantes granates que se hicieron el viaje a Río de Janeiro para apoyar al equipo. Convocados en la playa de Barra da Tijuca, cientos de hinchas de Lanús se mostraron alentando al conjunto del Sur del Gran Buenos Aires, que afrontará su segunda final de Recopa buscando levantarla por primera vez luego de aquel antecedente con derrota en 2014 ante Atlético Mineiro.

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegino.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).