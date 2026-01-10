Apenas concluida la etapa patagónica de la pretemporada de River en San Martín de los Andes se confirmó la venta del defensor Sebastián Boselli al Getafe de España por 1.500.000 dólares, luego que el técnico, Marcelo Gallardo, le informe que no será tenido en cuenta para la temporada 2026.

La situación del uruguayo fue muy particular porque hace un verano atrás desató el conflicto con Estudiantes, de donde el Muñeco entrenador pidió repescarlo a poco del inicio del Apertura. Sin embargo, una vez que lo tuvo en Núñez, el técnico lo usó muy poco y el rendimiento del campeón mundial Sub20 quedó en deuda en el Monumental.

Así se llegó a la presente pretemporada, donde Boselli fue informado respecto a sus chances de jugar y su nombre salió al mercado de pases. Finalmente, el club español desembolsará una suma millonaria por el 50% de la ficha, River mantiene el 20 y el 25 restante es de su club de origen, Defensor Sporting que ya embolso 3.700.000 verdes al momento de la llegada del jugador a Núñez.

Sigue buscando

La del defensor es la primera venta que concreta La Banda en el verano. El resto de las salidas generadas hasta el momento han sido préstamos por lo que el embolso será importante para ir en búsqueda de los dos grandes nombres que aún le interesan.

Jhohan Romaña es el defensor central que quiere Marcelo Gallardo.

Por un lado está Jhohan Romaña (San Lorenzo) y por el otro Maher Carrizo (Vélez). Además, en River todavía creen en el arribo formal de una oferta por Pauldo Díaz, el chileno que aún podría emigrar de la plantilla. Pasa que el marcador central tiene un salario muy elevado y sacarlo del club no sólo representa una erogación importante en cuanto al pase.