Se levanta el telón del 2026 y River jugará su primer encuentro del año este domingo frente a Millonarios en un amistoso internacional correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido se jugará desde las 21 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y será el primer examen formal del equipo de Marcelo Gallardo a dos semanas del inicio del Torneo Apertura. Para el DT del Millonario significará el reencuentro con Radamel Falcao García, con quien supo compartir plantel en los días de ambos en Núñez.

Un ajuste estratégico modificó la hoja de ruta y retrasó el viaje a Uruguay del plantel, que desde el sábado pasado realiza su pretemporada en San Martín de los Andes. En lugar de volar ayer sábado, como estaba pautado, el plantel permaneció todo el día en la ciudad cordillerana neuquina y recién el domingo partió rumbo a Montevideo, donde esa misma noche, enfrentará a Millonarios. El cambio respondió, principalmente, a las tormentas pronosticadas para el sábado tanto en la capital charrúa. A eso se sumó, además, la modificación de la sede del amistoso, que pasó de Maldonado y pasó al Gran Parque Central.

La atención estará puesta en las caras nuevas del plantel. Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya trabajan a la par del grupo y tienen grandes chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Millonario. Gallardo todavía no definió el once inicial, pero la idea es comenzar a ensamblar piezas y que los dos mediocampistas y el lateral empiecen a tener rodaje.

Además, está la situación del arco: sin Franco Armani ni Ezequiel Centurión disponibles, Santiago Beltrán será el encargado de custodiar los tres palos. El juvenil, que fue titular en Reserva durante gran parte del 2025, tendrá una oportunidad clave para mostrarse y empezar a meterse en la consideración del cuerpo técnico. Por otra parte, Marcos Acuña no será de la partida por un traumatismo en un dedo del pie izquierdo.

Del otro lado estará Millonarios, que también utiliza este amistoso como punto de partida para su temporada 2026. El conjunto colombiano afronta una pretemporada exigente, con compromisos ante equipos argentinos como Independiente y Boca con el objetivo de llegar afilado a la Copa Sudamericana, certamen que disputará este año. La gran novedad en los Embajadores es el regreso de Radamel Falcao, que tras seis meses sin jugar retorna al club del que es hincha para una segunda etapa. Se reencontrará de esta forma con Gallardo, con el que compartió 28 encuentros en cancha jugando para River entre 2004 y 2005.

Falcao y Gallardo, que compartieron etapa en River, se reencontrarán esta noche en Uruguay.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.

El cotejo se emitirá por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, Prima Multimedios desde las 20, por AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.